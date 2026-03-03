מבזקים
דיווח: טראמפ יתמוך בקבוצות חמושות שיפעלו להפלת המשטר באיראן

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל לתמוך בקבוצות חמושות בתוך איראן שיהיו מוכנות לפעול למען הפלת משטר האייתוללות

י"ד אדר התשפ"ו
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צילום: שאטרסטוק

בדרך להרחבת ההתנגדות? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתוח לאפשרות של תמיכה בקבוצות איראניות שמוכנות להתחמש בנשק כדי לפעול למען הפלת משטר האייתוללות באיראן - כך דווח היום (שלישי) בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל". 

לפי הדיווח, טראמפ שוחח שלשום עם מנהיגים כורדים באיראן, ובימים האחרונים הוא ממשיך ליצור קשר עם מנהיגים מקומיים אחרים שעשויים לנצל את חולשתה של טהרן. 

עם זאת, גורמים אמריקנים רשמיים ציינו כי בשלב הזה טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית לגבי הנושא. לפי הגורמים, ההתלבטות היא גם האם לספק גם נשק, אימונים או תמיכה מודיעינית לקבוצות המתנגדות למשטר.

