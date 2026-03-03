דיווח: טראמפ יתמוך בקבוצות חמושות שיפעלו להפלת המשטר באיראן

בדרך להרחבת ההתנגדות? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתוח לאפשרות של תמיכה בקבוצות איראניות שמוכנות להתחמש בנשק כדי לפעול למען הפלת משטר האייתוללות באיראן - כך דווח היום (שלישי) בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, טראמפ שוחח שלשום עם מנהיגים כורדים באיראן, ובימים האחרונים הוא ממשיך ליצור קשר עם מנהיגים מקומיים אחרים שעשויים לנצל את חולשתה של טהרן.

עם זאת, גורמים אמריקנים רשמיים ציינו כי בשלב הזה טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית לגבי הנושא. לפי הגורמים, ההתלבטות היא גם האם לספק גם נשק, אימונים או תמיכה מודיעינית לקבוצות המתנגדות למשטר.