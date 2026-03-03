לוחמי מג"ב איתרו אקדחים בחיפוש על אישה הריונית | צפו

לוחמי מג״ב איו״ש בפיקוד חטיבת מנשה פעלו הלילה (שלישי) בג׳נין ובכפר קבאטיה, שם ביצעו חיפושים ומעצרים בעשרה יעדים במרחב - זאת כחלק מהמאמץ לסיכול טרור ולאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים.
צפו בתיעוד האירוע החריג:
באחד היעדים, במהלך חיפוש שבוצע בבית מגורים, אותר אקדח בחיפוש על גופה של אישה הריונית, שבוצע על ידי אחת הלוחמות. אקדח נוסף אותר בסמוך למבנה, ועל פי החשד הושלך מחלון הבית במהלך החיפוש על ידי האישה החשודה.
במשטרה אמרו כי שני האקדחים נתפסו והועברו להמשך טיפול ומיצוי ראיות. האישה החשודה נעצרה והועברה לחקירה בכוחות הביטחון.
ממשטרת ישראל נמסר כי "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול באופן יזום וממוקד לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולמעצר חשודים במרחב יהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול טרור והגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".
