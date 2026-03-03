מבזקים
סרוגים
תיעוד חריג

לוחמי מג"ב איתרו אקדחים בחיפוש על אישה הריונית | צפו

לוחמי מג״ב איו״ש תפסו שני אקדחים במהלך חיפושים בג'נין ובקבאטיה - כשאחד מהם אותר בחיפוש על אישה הריונית. צפו בתיעוד

י"ד אדר התשפ"ו
לוחמי מג"ב איתרו אקדחים בחיפוש על אישה הריונית | צפו
חיפושים בג'נין וקבאטיה צילום: דוברות המשטרה

לוחמי מג״ב איו״ש בפיקוד חטיבת מנשה פעלו הלילה (שלישי) בג׳נין ובכפר קבאטיה, שם ביצעו חיפושים ומעצרים בעשרה יעדים במרחב - זאת כחלק מהמאמץ לסיכול טרור ולאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים.

צפו בתיעוד האירוע החריג:

דוברות המשטרה

באחד היעדים, במהלך חיפוש שבוצע בבית מגורים, אותר אקדח בחיפוש על גופה של אישה הריונית, שבוצע על ידי אחת הלוחמות. אקדח נוסף אותר בסמוך למבנה, ועל פי החשד הושלך מחלון הבית במהלך החיפוש על ידי האישה החשודה.

דוברות המשטרההנשק שאותר בחיפושיםצילום: דוברות המשטרה

במשטרה אמרו כי שני האקדחים נתפסו והועברו להמשך טיפול ומיצוי ראיות. האישה החשודה נעצרה והועברה לחקירה בכוחות הביטחון.

דוברות המשטרההנשק שאותר בחיפושיםצילום: דוברות המשטרה

ממשטרת ישראל נמסר כי "לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול באופן יזום וממוקד לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולמעצר חשודים במרחב יהודה ושומרון, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול טרור והגנה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

מג"ב חיפושים ג'נין קבאטיה