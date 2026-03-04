הצפון בוער: אלפי לוחמים נערכים לכניסה קרקעית

דובר צה״ל מסר היום (רביעי) כי לאחר התמרון בלבנון ומשימת הגנה הממושכת שהסתיימה במאי האחרון, כחלק מחיזוק ההגנה והמוכנות בגזרה הצפונית, הופעלה עוצבת ״המפץ״ (146) למשימת ההגנה בגבול לבנון המערבי.

כוחות המילואים של חטיבות האוגדה פרוסים בכלל הגזרות ומהווים מרכיב מרכזי בהגנה על מדינת ישראל.

כזכור, דובר צה"ל פרסם אמש הודעה בה הוא הודיע כי כוחות קרקעיים נכנסו לדרום לבנון, זאת במקביל לתקיפות חיל האוויר בלבנון ובאיראן.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב כי הצבא "פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, על מנת לסכל איומים ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל". בהודעה צוין כי כוחות אוגדה 91 אוחזים במספר נקודות במרחב דרום לבנון.

