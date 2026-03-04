ערוצי הטלויזיה ויתרו על המלחמה; זה נגמר בנוקאאוט כואב

ערוצי הטלוויזיה חזרו לשדר תוכן רגיל לאחר מספר ימי שידור חירום בעקבות המלחמה. ערוץ אחד ניצח בענק וגרף את כל הקופה

מאז תחילת המלחמה ביום שבת בבוקר, עברו ערוצי הטלויזיה למתכונת חירום ושידרו חדשות על חשבון תכניות הריאליטי. אתמול הערוצים חזרו לשדר את התוכן המקורי, כשקשת 12 גרפה את כל הקופה.

בגזרת השעה 19:00 המהדורה המוקדמת של קשת 12 גרפה 15.6%. אחריה אזור בחירה ברשת 13 עם 8%. המהדורה המוקדמת של ערוץ 14: 7.9%. שבע עם אילה חסון בכאן: 4.1%. שבע עם שרון גל, i24News: 1.8%.

גזרת החדשות

בגזרת החדשות הפער כבר היה בלתי ניתן לגישור: חדשות 12: 20%. חדשות 14: 9.4%. חדשות 13: 7.2%. חדשות 11: 4.7%. חדשות i24News: 1.1%.



גם ברצועת הפריים טיים, הייתה תכנית אחת גבוה מעל כולם: המירוץ למיליון, קשת 12: 20.2%. הפטריוטים, ערוץ 14: 8.7%. משחקי השף, רשת: 8.6%. זהו זה, כאן: 6.1%.

