נתניהו במסר לעם: "נשים סוף למשטר הדיכוי באיראן"

ראש הממשלה נתניהו פרסם מסר לעם ישראל בו הודיע על פתיחת המערכה המשותפת של ארצות הברית וישראל כנגד המשטר האיראני, במטרה להביא את סיומו, נתניהו גם קרא לשחרר את העם האיראני מעול השלטון הרודני

ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה ארוכה ומפורטת עם פתיחת המתקפה המשותפת והמשולבת של ארצות הברית וישראל כנגד איראן, נתניהו הכריז כי המבצע בא לשים סוף לאיום של המשטר על ישראל, מדינות האזור וארצות הברית. נתניהו הבטיח ליצור תנאים לאפשר לעם האיראני להביא את שחרורו במו ידיו.

ברי ראש הממשלה, לשכת ראש הממשלה

מראש הממשלה נתניהו נמסר בהודעה נרגשת עם פתיחת המבצע נגד המשטר באיראן: ״אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן".

נתניהו הודה לנשיא דונלד טראמפ וציין את השילוב הדרמטי של כוחותיה של ישראל עם ארצות הברית ואת הסיבות לפעולה המשותפת: "אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית, במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח בעמו".

הוא המשיך והסביר כי לא ניתן יותר לאפשר למשטר האייתולות לסכן את האזור והעולם, ולדכא את אזרחיו ללא רחמים: "אסור שמשטר טרור רצחני זה יתחמש בנשק גרעיני שיאפשר לו לאיים על האנושות כולה, הפעולה המשותפת שלנו תיצור את התנאים לעם האיראני האמיץ ליטול את גורלו בידו, הגיעה העת לכל חלקי העם באיראן - הפרסים, הכורדים, האזרים, הבלוצ׳ים והאחוואזים - לסלק מעליהם את עול העריצות ולהביא לאיראן חופשית ושוחרת שלום".

לסיום קרא נתניהו לאזרחי ישראל לשמור על זהירות ולהראות מחויבות להוראות החירום: "אני פונה אליכם אזרחי ישראל להשמע להנחיות פיקוד העורף, בימים הקרובים במבצע ״שאגת הארי״ כולנו נידרש לאורך רוח ולתעצומות נפש". והבטיח כי גם אם יהיו קשיים, הניצחון יגיע: "יחד נעמוד, יחד נילחם ויחד נבטיח את נצח ישראל".