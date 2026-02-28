האריה השואג הגיע: ישראל וארה"ב פתחו במתקפת פתע על איראן

לאחר חודשים של ספקולציות, שבועות של הכנות הכוחות האמריקאים והמתנה מורטת עצבים לכלל אזרחי ישראל, בשעה 08:00 בבוקר פתחו ישראל וארצות הברית במתקפה פתע משולבת על המשטר האיראני

בשעות הבוקר המוקדמות של יום השבת, ישראל וארצות הברית פתחו במתקפת פתע משולבת ואימתנית כנגד משטר האייתולות האיראני. מטוסים ישראלים וטילי שיוט פתחו את המתקפה בחזית המערבית של איראן, בזמן שכוחות אוויר אמריקאים פועלים גם הם בעוצמה חסרת תקדים כנגד מטרות המשטר.

מכת הפתיחה

ישראל וארצות הברית פתחו את המתקפה בהפתעה מוחלטת, בעוד רבים העריכו כי תקיפה מתקרבת, רבים כיוונו את ציפיותיהם לשעות הלילה המאוחרות, אך גלי התקיפה הראשונים יצאו לדרך בסביבות השעה 08:00 בבוקר שעון ישראל, כאשר תוך זמן קצר זכה עם ישראל להתראה כוללת מפיקוד העורף והודעה ראשונה על פתיחת מתקפת הפתע.

ללא קרדיט, טילי השיוט בדרך לאיראן

אחד מהתיעודים הראשונים שנחשפו ממכת הפתיחה, והפך מאז לויראלי ברשתות החברתיות, הוא תיעוד שמגיע אלינו משעות הבוקר המוקדמות בשטח עיראק, שם צולמו טילי שיוט, ייתכן מסוג טמהוק של הצי האמריקאי, שככל הנראה שוגרו ממרחב הים התיכון על ידי ספינות אמריקאיות עושים את דרכם אל איראן כחלק מחבילת המכה הראשונה.

ללא קרדיט, טילי השיוט באיראן

אותם טילי שיוט תועדו גם זמן קצר לאחר מכן חוצים את שטח איראן בדרך למטרות התקיפה הראשוניות, שככל הנראה כוונו כנגד מערכות הגנה אווירית, משגרי טילים, מרכזי פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה ומרכזי מודיעין.

המתקפה הישראלית

במקביל לגל הפתיחה האמריקני, גם מטוסי חיל האוויר יצאו לגל תקיפות אינטנסיבי בשטח איראן, בדגש מיוחד על עיר הבירה טהראן. כאשר על פי הדיווחים והידיעות מפי גורמים יודעי דבר, מכת הפתיחה הישראלית כוונה כמעט כולה כנגד ההנהגה האיראנית באופן מתוכנן ובתיאום הדוק עם ארה"ב, חיל האוויר הישראלי יצא למבצע "כריתת ראשים", במהלכו כבר בגל התקיפות הראשון בוצעו ניסיונות על חייהם של הבכירים ביותר במשטר.

ללא קרדיט. תקיפה על ארמון חמינאי

כבר בגל התקיפות הראשון יצאה ישראל בניסיון לחסל את כלל צמרת המשטר, כאשר בוצעו תקיפות עומק על ארמונו ומתחם השלטון של האייתולה עלי חמינאי.

ללא קרדיט, התקיפה במשרדי הממשלה המרכזיים.

בנוסף לכך, בוצעו תקיפות חיסול כנגד משרדי הממשלה המרכזיים בטהראן, ביתו של הנשיא האיראני, מסעוד פזשכיאן, ואפילו כנגד ביתו של הנשיא לשעבר, מחמוד אחמאדניג'אד, במה שנראה כניסיון חיסול כולל של משטר האייתולות האיראני בכל רמה ובכל דור, באופן שלא ישאיר כמעט אף גורם שיוכל לנהל אותו או להחליף את מחוסליו.

עד כה אין אישור רשמי לגבי טיס החיסולים, אך בישראל ובארצות הברית משרתים אופטימיות גבוה, כאשר גורמים בישראל מדווחים כי "זה נראה טוב" ומעריכים כי קיים סיכוי נמוך שמי שהיה מטרה לחיסולי הבכירים שרד.

האריה הושאג

בישראל הוגדר המבצע תחת השם "שאגת הארי", מבצע המשך ישיר אל "עם כלביא", כאשר גורמים בכירים בצמרת המדינית והביטחונית מוסרים כי "עם כלביא היה רק פרומו" ולוחשים כי הפעם "הולכים על כל הקופה" וכי "אין קווים אדומים".