שני פעילי שמאל נפצעו באורח בינוני בעימות עם מתיישבים

דיווחים ערבים על עימותים שהתרחשו היום (שישי) לפני זמן קצר בין שני פעילי שמאל קיצוני למתיישבים בבנימין. שני הפעילים מארגון השמאל הקיצוני "מתסכלים לכיבוש בעיינים" נפצעו באורח בינוני.

מדובר בגבעה בה מתרחשות פעמים רבות התפרעויות של ערבי האזור בימי שישי. הפעם פעילי השמאל ככל הנראה הגיעו למקום יחד עם ערביי האזור, כשעדיין לא ברור מה הוביל לעימות. על פי טענת ארגון "מסתכלים לכיבוש בעיניים" הפעילים הותקפו בידי 15-20 מתיישבים.

ממד"א נמסר: "מדובר ב-2 ישראלים שנפצעו בכפר קוסרא סמוך למגדלים והובא לחבירה עם צוותי מד"א. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי ומפנים במסוק לבי"ח בלינסון גבר ואישה כבני 50 במצב בינוני עם חבלות בפלג גופם העליון".

פראמדיק מד"א שי פנחס סיפר: "2 הפצועים שהיו בהכרה מלאה הובאו אלינו לחבירה סמוך לצומת תפוח. יחד עם כוח רפואה של צה"ל הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום והעברנו אותם למסוק שנחת בשטח ופינה אותם לבי"ח בלינסון כשמצבם בינוני ויציב".



