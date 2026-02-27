אירוע חמור ליד עפרה: מחבלים הניחו מטען ונפגעו בידי הכוחות

במהלך מארב של לוחמי יחידה 636 זוהו מספר מחבלים שהניחו חפץ חשוד במטעון על הציר במרחב הישוב עופרה שבחטיבת בנימין. הכוחות ביצעו ירי מדויק לעבר המחבלים, זוהתה פגיעה.

אירוע התרחש אמש (חמישי) בבנימין, מחבלים הניחו מטען חבלה ליד עפרה. לוחמים שהיו במארב במקום זיהו אותם וירו לעברם. זוהתה פגיעה.

מצה"ל נמסר: "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לסיכול טרור ויפעלו מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".