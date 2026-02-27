שלג כבד, טמפ' מתחת ל-0 וגשמים עזים ברחבי הארץ

לאחר לילה מושלג בכל המפלסים, נערמו כ-5 ס"מ של שלג באתר החרמון. הטמפרטורות צנחו מתחת לאפס, והנהלת האתר נערכת לפתיחה למבקרים עם סיום פילוס הצירים

חודש פברואר מסתיים באווירה חורפית במיוחד: בוקר לבן קיבל את פני העובדים באתר החרמון, לאחר ששלג ירד במהלך הלילה בכל המפלסים ומוסיף לרדת גם בשעות אלו. על פי הדיווח המעודכן מהאתר, כ-5 ס"מ של שלג טרי נערמו על הקרקע, והטמפרטורה במפלס התחתון עומדת על 3°- מעלות צלזיוס.

אתר החרמון

היערכות לפתיחת האתר

נכון לשעה זו, מזג האוויר באתר חורפי ומושלג, ומלווה בערפל כבד וקור עז. הנהלת האתר פועלת לפינוי ופילוס השלג מצירי התנועה, והאתר צפוי להיפתח למבקרים בהמשך הבוקר, מיד עם סיום עבודות ההכשרה.

באשר לאטרקציות באתר, רכבל המבקרים ושאר המתקנים ייפתחו בהתאם לתנאי מזג האוויר והראות בשטח, כאשר ייתכנו עיכובים בפתיחתם מטעמי בטיחות.