אחרי הפריצה שלו; אבישי גרינצייג בצעד חדש בקריירה

העיתונאי אבישי גרינצייג, מהקולות הבולטים והמשפיעים ביותר בתקשורת הישראלית בשנים האחרונות, ממשיך להרחיב את פעילותו. לאחר הפריצה המטאורית שלו והמעבר לרשת i24NEWS, גרינצייג משיק כעת פורמט חדש ומסקרן: "הצוללת של גרינצייג". הפודקאסט החדש נועד לצלוח לעומק האירועים, ההתפתחויות והסוגיות המורכבות המעסיקות את הציבור לקראת הבחירות הקרבות.

לוין על איראן: "ההחלטה היא לא ישראלית בלבד"

בפרק הראשון של הפודקאסט מתארח שר המשפטים יריב לוין, לשיחה פתוחה על הנושאים האסטרטגיים והמשפטיים שעל הפרק. בהתייחסו למתיחות הביטחונית ולסוגיית הגרעין, הבהיר לוין כי ישראל אינה פועלת בחלל ריק.

"אי אפשר לדעת אם או מתי תהיה תקיפה באיראן", אמר השר לוין לגרינצייג. "ההחלטה הזאת היא לא החלטה ישראלית בלבד, ולכן אנחנו לא תלויים רק בעצמנו". דברים אלו מקבלים משנה תוקף על רקע התיאום ההדוק בין ירושלים לוושינגטון בשבועות האחרונים.

העימות במערכת המשפט: "או שתיכנע או שנקח סמכויות"

חלק נכבד מהריאיון הוקדש למשבר המתמשך סביב מינוי השופטים וסמכויות שר המשפטים. לוין חשף ב"צוללת" את מה שהגדיר כחוסר נכונות של שופטי העליון להגיע לפשרות.

"הצעתי באופן פומבי הצעות פשרה מרחיקות לכת", שחזר לוין. "אמרתי 'בואו נגיע להסכם כולל על מינוי הנשיא, משנה לנשיא ושופטים לעליון'". לדבריו, תגובת השופטים הייתה נחרצת: "באו השופטים ואמרו: אנחנו פוסלים את המועמדים שלך, למה? ככה. אנחנו לא רוצים להגיע איתך לשום הסכם. או שתיכנע ותסכים למה שאנחנו מכתיבים, או שאנחנו ניקח לך את הסמכויות בצו ונעשה מה שאנחנו רוצים".

בנוסף, השר לוין התייחס בשיחה לסוגיות רגישות נוספות כמו הקמת ועדת חקירה למלחמה ואפשרות של מתן חנינה לראש הממשלה נתניהו – נושאים שצפויים לעמוד במרכז השיח הפוליטי והמשפטי בתקופה הקרובה.