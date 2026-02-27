דיווח דרמטי: מתקפה מאיראן - תוך 72 שעות

גורמים בכירים המעורים בפרטי המשא ומתן של ארה"ב מול איראן, מעריכים כי תהיה מתקפה תוך 72 שעות. לכל הפרטים

אמש התקיים סבב שיחות נוסף בין איראן לארה"ב, אך גורמים המעורים בפרטים טוענים כי הסיכויים לעסקה חלשים.

על פי הדיווח היום (שישי) במעריב, הפגנות הכוח של ארה"ב מעלות את האפשרות להסלמה שעלולה להתפתח לעימות אזורי רחב בתוך 72 שעות.

על רקע המתיחות, גורמים דיפלומטיים וצבאיים דנים בתרחיש הסלמה שעשוי להתפתח בתוך שלושה ימים. ביום הראשון תיתכן מתקפת פתע אמריקאית - תקיפה אווירית וטילית מהירה ומדויקת נגד מתקנים גרעיניים ומרכזי פיקוד, לצד ניסיון לשתק את מערך ההגנה האווירית האיראני. במקביל, וושינגטון תבהיר כי מדובר במבצע מוגבל שנועד למנוע מלחמה כוללת.

ביום השני עשויה איראן להגיב בירי טילים לעבר בסיסים אמריקאיים באזור ובשיגור רחפנים לעבר מטרות צבאיות ומתקני אנרגיה. ייתכן גם ירי לעבר ישראל, בניסיון להגביר את הלחץ על בת בריתה של ארצות הברית.

ביום השלישי עלול העימות להתרחב: תקיפות אמריקאיות נוספות נגד בסיסי טילים ותשתיות לוגיסטיות, ואפשרות לפעולה משותפת אמריקאית-ישראלית נגד מטרות בתוך איראן.