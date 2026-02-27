ענקית הקולנוע הפרו ישראלית תרכוש את אולפני "האחים וורנר"

עסקת הענק בהוליווד, נטפליקס לא תרכוש את אולפני האחים וורנר

נטפליקס פורשת מהמירוץ לרכישת "האחים וורנר" לאחר שפרסמו כי "העסקה אינה אטרקטיבית עוד מבחינה כלכלית". מי שצפויה לקנות אותה היא החברה האמריקאית "פרמאונט", שרכשה מספר הפקות ישראליות בתקופת מלחמת חרבות ברזל. כל הפרטים

עסקת הענק שתשנה את פני המדיה קרובה לחתימה, אך עם תפנית מפתיעה בעלילה. ענקית הסטרימינג נטפליקס, שנחשבה לאחת המועמדות המובילות לרכישת אולפני "האחים וורנר" (Warner Bros), הודיעה הלילה (שישי) רשמית על פרישתה מהמירוץ.

בהצהרה שמסרה החברה נכתב כי לאחר בחינה מעמיקה, "העסקה אינה אטרקטיבית עוד מבחינה כלכלית", ככל הנראה בשל החובות המכבידים של האולפנים אל מול תג המחיר הגבוה.

הפרישה של נטפליקס סוללת את הדרך למי שנחשבת כעת למועמדת המובילה והכמעט יחידה: ענקית המדיה "פרמאונט" (Paramount). עבור הקהל בישראל, לא מדובר בעוד מיזוג עסקי קר, אלא בבשורה בעלת משמעות סמלית ומעשית. פרמאונט בלטה בשנתיים האחרונות בגישתה הפרו-ישראלית, ובשיאה של מלחמת "חרבות ברזל" בחרה להשקיע ברכישת מספר הפקות מקומיות, בהן "אור ראשון" של קשת 12, ולתת במה ליוצרים ישראלים בזירה הבינלאומית.

איחוד הכוחות המסתמן בין פרמאונט לוורנר צפוי ליצור מפלצת תוכן שתחזיק במותגי ענק כמו "באטמן", "הארי פוטר" ו"משימה בלתי אפשרית". בעוד שנטפליקס בוחנת מחדש את צעדיה הכלכליים, נראה שפרמאונט מהמרת על כל הקופה – ועל הדרך, מחזקת גם את הקשר בין הוליווד לתל אביב.