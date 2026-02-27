סגן הנשיא טראמפ על תקיפה ממושכת באיראן: "אין סיכוי"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די ואנס התייחס לאפשרות של מלחמה ארוכת שנים בין ארה"ב לאיראן ואמר: "אין סיכוי"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי. די ואנס טען הלילה (שישי) בראיון לוושינגטון פוסט, כי בעוד שתקיפות נגד איראן עדיין נשקלות על ידי הנשיא דונלד טראמפ - "אין סיכוי" שתקיפות כאלה יובילו למעורבות אמריקנית במלחמה ארוכה ומתמשכת.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י אמר לטלויזיה הממלכתית האיראנית כי "זה היה אחד מסבבי המשא ומתן הרציניים שהיו לנו עם ארצות הברית", והוסיף כי שיחות בדרג הטכני יערכו בוינה החל מיום שני, ותוך פחות משבוע יערך סבב שיחות נוסף. עראקצ'י הוסיף: "הבהרנו לאמריקאים את דרישת הסרת הסנקציות. שני הצדדים צריכים להתייעץ עם הבירות שלהם".



