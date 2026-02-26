מבזקים
זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת תצווה – זכור תשפ"ו

ט' אדר התשפ"ו
פרשת תְּצַוֶּה היא פרשת השבוע השמינית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"ז, פסוק כ' ומסתיימת בפרק ל', פסוק י'. הפרשה ממשיכה את הפרשה הקודמת, פרשת תרומה, בהוראות לקראת הקמת המשכן. את פרשת תצווה קוראים לרוב לפני חג פורים.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 17:00. יציאת השבת: 18:13

תל אביב

כניסת השבת: 17:16. יציאת השבת: 18:15

חיפה

כניסת השבת: 17:08. יציאת השבת: 18:13

באר שבע

כניסת השבת: 17:18. יציאת השבת: 18:15

חברון

כניסת השבת: 17:20. יציאת השבת: 18:14

גוש עציון

כניסת השבת: 17:19. יציאת השבת: 18:13

אריאל

כניסת השבת: 17:05. יציאת השבת: 18:13

אילת

כניסת השבת: 17:08 יציאת השבת: 18:15

צפת

כניסת השבת: 17:08 יציאת השבת: 18:11

