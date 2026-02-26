עקב הפרת הבנות: צה"ל תקף 8 מחנות רדואן בבעלבכ

דובר צה"ל עדכן כי מוקדם יותר היום (חמישי) תקף צה"ל שמונה מחנות צבאיים של יחידת רדואן, הזרוע המיוחדת של חיזבאללה, במרחב בעלבכ שבלבנון.

לפי הודעת צה"ל, המחנות שימשו לאחסון אמצעי לחימה רבים, בהם נשקים ורקטות. עוד נמסר כי במקום התקיימו אימונים עבור היערכות לחירום וכן תכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.





תקיפות בדרום לבנון צילום: צילום: דובר צה

בצה"ל ציינו כי במסגרת האימונים עברו פעילי יחידת רדואן תרגולי ירי ואימונים לשימוש באמצעי לחימה מסוגים שונים.

עוד נמסר כי פעילות זו, לצד ניסיונות חימוש מחדש של חיזבאללה, מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על ביטחון ישראל.

בצה"ל הדגישו כי לא יאפשרו לארגון הטרור להתעצם ולהתחמש מחדש, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל.