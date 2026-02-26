מבזקים
סרוגים

קור קיצוני; גשם ושלג: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר יהיה מעונן חלקית. מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם מקומי. בחרמון ירד שלג. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

ט' אדר התשפ"ו
קור קיצוני; גשם ושלג: תחזית מזג אוויר לסופ"ש
גשם צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר הערב והלילה - בין חמישי לשישי - יהיה מעונן חלקית. מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם מקומי. בחרמון ירד שלג. בצפון הטמפרטורות תרדנה ל-3 מעלות.

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

יום שישי: מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בלילה קיים סיכוי לקרה באזורים המועדים.

יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שני: מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מעט מהממוצע. משעות הצהרים יתכן גשם מקומי בעיקר בהרי המרכז.

מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף סתיו אביב רעמים שלג