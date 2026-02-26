קור קיצוני; גשם ושלג: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר יהיה מעונן חלקית. מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם מקומי. בחרמון ירד שלג. תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר הערב והלילה - בין חמישי לשישי - יהיה מעונן חלקית. מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם מקומי. בחרמון ירד שלג. בצפון הטמפרטורות תרדנה ל-3 מעלות.

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

יום שישי: מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ ובנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שבת: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בלילה קיים סיכוי לקרה באזורים המועדים.

יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

יום שני: מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מעט מהממוצע. משעות הצהרים יתכן גשם מקומי בעיקר בהרי המרכז.