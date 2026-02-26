איש תקשורת בכיר נעצר בחשד למעשה סדום בקטין

איש תקשורת בכיר נעצר לפני זמן קצר בחולון בחשד למעשה סדום בקטין כבן 15. המשטרה פשטה מוקדם יותר על ביתו ועצרה אותו

על פי הדיווח של אילה חסון, הנער, שטופל בחדר אקוטי, מסר לחוקרי המשטרה עדות מפורטת שכללה גם את שמו של החשוד. המשטרה שחזרה את תנועותיו, ובשעה זו הוא מובא להארכת מעצר.

הדיווח על אונס קטין התקבל ביום שלישי במשטרת ראשון לציון. תוך דקות הגיעו למקום שוטרי מחוז מרכז, פתחו בחקירה, גבו עדות מהקטין ופתחו במרדף אחרי החשוד במעשה.

אחרי חקירה מהירה ואיסוף ראיות פשטו היום שוטרי התחנה על ביתו של החשוד, גם הוא בראשון לציון, ועצרו אותו לחקירה.