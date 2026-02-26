התפתחות בפרשה הביטחונית החמורה: כך פעל בכיר השב"כ

פרשה ביטחונית חדשה וחמורה, אשר נחשפה הבוקר (חמישי) בדיווח של רשת i24news, חושפת כי איש שב״כ בכיר השתתף על פי החשד בהברחת סחורות לרצועת עזה תמורת סכומי עתק. כעת מתפרסמים פרטים נוספים המעידים כי ממדי השחיתות גדולים משמעותית ממה שהוערך תחילה. בעוד שבחיפוש שנערך בביתו של איש השב״כ נמצאו שישה וחצי מיליון שקלים, מתברר כי בפועל הוא גרף לכיסו סכום המגיע לקרוב לחמישה עשר מיליון שקלים.

מעבר להיקפים הכספיים העצומים, מהפרטים החדשים עולה כי הבכיר לא רק היה גורם מושחת שניצל את מעמדו, אלא פעל ממש כגורם משחית. במסגרת הפעילות האסורה, הוא סיבך והפליל דמות משמעותית נוספת שלקחה גם היא חלק בפרשה.

התפתחות זו מגיעה בהמשך לדיון משפטי שהתקיים אמש בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שם דנו בבקשת הפרקליטות להאריך את מעצרם של עשרה מהנאשמים בפרשה עד לתום ההליכים. במהלך הדיון, השתמש השופט אלון גביזון באמירה יוצאת דופן כשהעיר שהוא מתקשה להבין את העבירה של סיוע לאויב. השופט תהה כיצד אפשר להאשים אדם בסיוע לאויב, בזמן שהמדינה בעצמה מכניסה לרצועה סיוע הומניטרי שמגיע לאויב.

עם זאת, ולמרות התהייה שהעלה השופט באולם הדיונים, יש לציין כי קיימת תמימות דעים ברורה ולפיה סיוע לאויב בשעת מלחמה היא לחלוטין לא עבירה מופרכת. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בחשדות כה חמורים של ניצול תפקיד ביטחוני רגיש לשם עשיית רווח אישי.

ברקע הדברים, חשוב להזכיר כי בימים אלו מתנהלת חקירה סביב פרשת הברחה נוספת ונפרדת לעזה, שאינה קשורה למקרה הנוכחי של איש השב"כ. במסגרת אותה פרשה מקבילה עצורים כעת מספר חשודים, כאשר ביניהם נמצא גם בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ.