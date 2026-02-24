בזמן שסעיף השוחד בתיק הדגל קורס על דוכן העדים, דווקא הסיגרים והשמפניות מתיק 1000 מסתמנים כבטן הרכה של ראש הממשלה. שש שנים לתוך "משפט המאה", פסק דין לא נראה באופק אז מתי נראה הכרעה?

משפט נתניהו - עדכון ביניים. אחרי חמש שנות דיונים וראש ממשלה שמעיד בחקירות נגדיות ארוכות, אפשר לשרטט תמונת מצב קרה

כשמקלפים את הרעש הפוליטי, המציאות באולם 315 מורכבת: תזת העל של הפרקליטות חורקת, אך מנגד, ההגנה רחוקה מלהבטיח לעצמה זיכוי מוחלט.



הנה תמונת המצב כיום:

תיק 4000 (בזק-וואלה) – קריסת סעיף השוחד

על מה התיק? חשד להטבות רגולטוריות במיליארדים לאלוביץ' תמורת סיקור אוהד ב"וואלה!".

איפה זה עומד? סעיף השוחד מאבד גובה במהירות. השופטים הבהירו זאת מראש, ועל הדוכן, נתניהו מפרק את תזת "ההיענות החריגה". הוא מציג את "וואלה!" כאתר עוין, ומוכיח שההחלטות במשרד התקשורת אושרו מקצועית. ספינת הדגל מתכווצת כעת לממדים של הפרת אמונים.

תיק 1000 (פרשת המתנות) – הבטן הרכה של ההגנה

על מה התיק? קבלת מתנות במאות אלפי שקלים ממילצ'ן ופאקר, במקביל לסיוע שלטוני לכאורה (ויזה, חוק מילצ'ן).

איפה זה עומד? כאן נתניהו בבעיה ראייתית. קו אספקת הסיגרים והשמפניות הוכח, וטענת "מתנות לגיטימיות בין חברים" מתקשה לעמוד במבחן ההיגיון המשפטי אל מול הסיוע האקטיבי שהעניק למילצ'ן. כאן טמונה הסכנה המוחשית ביותר להרשעה בהפרת אמונים.

תיק 2000 (פרשת מוזס) – הבלוף הפוליטי

על מה התיק? שיחות מוקלטות על סיקור אוהד ב"ידיעות אחרונות" תמורת בלימת "ישראל היום".

איפה זה עומד? נתניהו מתעקש שזה היה "תרגיל עוקץ" פוליטי ולא משא ומתן פלילי. ההיסטוריה לצידו: הוא פירק את ממשלתו ב-2015 בדיוק כדי לבלום את החוק. משפטית, קשה להרשיע אדם בעסקת שוחד שהוא עצמו טרפד.

מתי תהיה הכרעה?

אחרי עדות נתניהו, יחל מצעד עדי ההגנה של אלוביץ' ומוזס שיימשך עמוק לתוך 2027. תוסיפו לזה חודשי סיכומים ושנת כתיבה של פסק דין, ונגיע להכרעה רק סביב 2028 או 2029.



אם תמונת המצב בתוך כותלי בית המשפט נראית מורכבת, הרי שמה שקורה מחוצה להם בימים אלה הוא כבר אירוע חסר תקדים. בחודשים האחרונים, ובמיוחד אחרי שנתניהו הגיש בסוף 2025 בקשת חנינה רשמית, הפך המשפט מעניין ישראלי פנימי למשבר דיפלומטי.



נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התערב בכל כובד משקלו – החל מאיגרת שנשלחה בחורף ועד להצהרה הבוטה שלו ממש לאחרונה בבית הלבן, לפיה הנשיא הרצוג "צריך להתבייש בעצמו" שהוא מעכב את החנינה. הרצוג אמנם הודף את המתקפה ומזכיר שישראל אינה נכנעת לתכתיבים מבחוץ, אבל המסר ברור: כשנשיא ארה"ב דורש חנינה, שאלת סיום המשפט הופכת לפקעת בלתי אפשרית של פוליטיקה ויחסי חוץ.

מהמצב בו נתניהו נמצא על כיסא העדים ב-2026, אי אפשר שלא להיזכר באירוניה בעסקת הטיעון שכמעט נסגרה בסוף 2021. המתווה הציע בדיוק את המציאות שמתבררת כעת: מחיקת סעיף השוחד בתיק 4000 תמורת הודאה בהפרת אמונים, אך קרס בגלל מילה אחת – "קלון".

היום, כשהפרקליטות רואה את תזת השוחד מתרסקת ונתניהו מבין את הסכנה בתיק המתנות, סביר שבשני צידי המתרס מתחרטים בשקט על הפשרה שחמקה, ושלחה אותנו לעוד שנים של משפט שסופו מי ישורנו.