שטו"ת SMS - השו"ת שיעשה לך את השבת

מה העדה של הקב"ה? האם מותר לברך על אוכל של חמותך? והאם מותר להתפלל מתוך הטלפון? ערן ישראלי ואריאל תנעמי מגישים גם השנה את שטו"ת סמס - בגרסת פורים תשפ"ו

החשמונאים באים

האם מותר לעשות גיוס המונים לישיבה?

שאלה מורכבת מאחר והיא לא היתה בדורות הקודמים.

אחינו החרדים חוששים לבצע גיוס המונים מאחר ויש כאן כאן גזירה שווה. דכתיב כאן גיוס וכתיב בחוק גיוס. מצד שני יש לפרוך שבכנסת חוק הגיוס מעכב תקציב, ואילו כאן הוא מקרב תקציב. ונהרא נהרא ופשטיה.

ופניתי לרב מעדות תימן דטען שאצלם עוד מימים ימימה מקובל בענייני תרומות הכלל ד"נמות ולא נתגייס", וחדשים מקרוב באו, חשבו שהמציאו את הגלגל.

ומצאתי בקהילות הספרדים דתלו הדבר בפירסומא, ולא נהגו כלל לתרום בעילום שם – דאם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם וקבלנים בתרומתם?

משיח לא בא

האם ביבי הוא משיח?

שמעתי שהקפלניסיטים רוצים שהוא יהיה משיח בן יוסף. והביביבסטים חושבים שהוא המשיח. והוא עדיין מתלבט אם לקחת את התפקיד?

אבל החבדניקים כבר אמרו שאין לו ברירה כלל. שהרי אמר עליו מלך המשיח שלהם שהוא יעמוד מול 119 ח"כים, ונדמה עליי שרק למשיח אמיתי יש עור של פיל כזה כמו לאדון נתניהו.

ואין נסתר מחמתו

הייתי אצל חמותי וברכתי על התבשיל שהיא הכינה, אבל היה לי ממש לא טעים.האם זו היתה ברכה לבטלה? שהרי לא נהניתי

אין זו ברכה לבטלה שכן ברכות על אכילת מזון נקראות ברכות הנהנין, ודרשו חז"ל : אל תקרא נהנין אלא נענין, שגם מי שמתענה באכילה צריך לברך.ואם זה היה אצל חמותו - על אחד כמה וכמה !

האם זה אותו דין גם כשאם החמות היא מיוצאי עדות המזרח?

במקרה כזה לא תוכל להפסיק לאכול, מאחר שכבר נאמר "ואין נסתר מחמתו" ונהגו שהחמות לוחצת באמירת "תאכל, תאכל". וצריך להזדרז לקיים דבריה, שלא יקויים בו "וחמתו בערה בו"

טאטע חטוב

מה עניין סופגניות לחנוכה?

בחנוכה אנחנו נלחמים בתרבות יוון.

אחד המאפיינים של תרבות זו היא סגידה ליופי הגוף ולספורט.

לכן בחנוכה נהגו לאכול סופגניות. כדי להשמין ולא להראות חטובים כמו פסל יווני!

מה העדה של אלוקים ?

האם אלוקים הוא אשכנזי או ספרדי?ומה לגבי בני ישראל?

-מקובל לחשוב שלא שייך באלוקים עניין של עדה.וכמובן שאלו דברי הבל ושטות!

מוכח מהתורה שלמעשה אלוקים הוא אשכנזי, ובני ישראל ספרדים,שהרי כאשר בני ישראל מתלוננים שהם רוצים בשר - משה פונה לה' ואומר "הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם??"

ואילו ה' עונה לו שהוא יתן להם בשר לחודש ימים, אך בפועל הוא לא נתן להם בשר אלא עוף!וידוע שרק אשכנזים מחשיבים עוף כבשר.

ושמעתי דעה יחידאית שקודש אבריך הוא הוא בכלל תימני מכיוון שהוא אמר להם בין הערביים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם. ורק התימנים אוכלים בשבת בערב בשר ובבוקר בצקים.

ויש אומרים שהקב"ה "אשכנזי מת" היה. ומוכיחים זאת מהכתוב "והמן כזרע גד לבן... דק ככפור". המן היה בצבע לבן, דק וללא טעם מובחן.צריך לומר את האמת: המן היה טופו! רק אלוקים אשכנזי יכול להיות גאה במאכל כזה אנמי. אלוקים ספרדי היה דואג לקצת צבע. משהו אדום מפפריקה עם עשבי תיבול, ואביסל'ע פיקנטיות של פילפל חריף ושום.

כל אשר תאמר אליך שרה

האם מותר לאשת כהן לשלוח אותו לקנות פיתות בדרך הביתה מהעבודה?

ניתן ללמוד מאברהם ושרה, דמי גדול לנו מאברהם, למרות שה' אמר לאברהם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה בכל זאת כשהגיעו המלאכים כתוב שאברהם אומר לה לושי ועשי עוגות. הוא לא הלך לקנות פיתות ! וכתב בעל ספר לחם משנה דיש לחלק שהרי לשרה היה ברכה בעיסה אז קטן עליה להכין בצק, ועוד יש לחלק דשמא כשיש אורחים שאני והאישה מעדיפה להגיש את מעשה ידיה. ולכן אין ללמוד לגבי דין כהן.

ועל הדרך למדנו חידוש חשוב: "ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב" - מכאן שבמנגל, לא סומכים על האישה וצריך להכין בעצמך

בינה יתירה

האם מותר לשאול את ה- AI שאלות הלכתיות?

מצד אחד יש ללמוד מנשים דכתיב בהן: "'ויבן ה' אלקים את הצלע', ר"א בשם רבי יוסי בן זמרא אמר: ניתן בה בינה יותר מן האיש, ויש לתמוה האם אין בכך סתירה להא דמצינו בגמרא (שבת לג, ב): "נשים דעתן קלה"? ואמנם כבר עמד על כך הריטב"א, וכתב: 'בינה יתירה', פירוש: שממהרת להבין, וא"כ כשם שלא שואלים את הנשים בפסקי הלכה (מלבד רבניות בית הלל) כך אין לשאול את הבינה מלאכותית שממהרת להשיב ועוד ממשיכה להציע בכל רגע "איך זה נשמע לך? האם לשנות משהו?" והרי מקובלנו בעיקר התשיעי, האומר: "זאת התורה לא תהיה מוחלפת" !

ועוד יש להוסיף שאין כאן עמל תורה ונאמר אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה וכאן אין עמל מלבד למצוא WIFI זמין.

אולם ראיתי בשו"ת "בגובה העיניים"שרצה לדרוש את הפסוק "והחכמה מאין תמצא ואיזהו מקום בינה" ואל תקרי מאין תמצא אלא מ-AI תמצא.

ולעניות דעתי זה איסור דאורייתא, מצד "חדש אסור מן התורה"

האם התשובה מוצאת חן בעיניך? האם לשנות משהו? האם תרצה שאעצב לך כבדיחה לעלון שבת לשו"ת הקבוע שלך משנת 2015 ? אוכל גם לעשות פרסומת סמויה אם תחפוץ בכך...

טרמינולוגיה של חמין עם חומוס

האם איראן הם מזרע עמלק?

מבחינה היסטורית קשה לומר כן, שהרי המן ובניו נתלו על העץ, וקשה לומר שיש כאלה מזרעו שנותרו בחיים. ואם תשאל שהרי מ"בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק", י"ל דמדובר בכאלה שלא היו מוכנים להתגייס לצבאו האחשדרפנים, וע"כ ברחו לבני ברק וכבר פקע מהם שם עמלק, והיום הם מרביצי תורה ברבים. כ"עכ מרביצים עד שכשרואים ניידת משטרה מקיימים בה "הפוך בה והפוך בה, דכולה בה"

אולם בספר "מי השילוח" בד"ה "אתם קוצים ואני שושנה" כתב שיש לבחון עמלקי ע"פ דרכיו ולא ע"פ מוצאו, וזה הרשע רוצה להשמיד את ישראל בכל עת, ואף כינה עצמו חמינאי - משום שזמם לחכות לאחר אכילת החמין של שבת שאז "שונאי ישראל" הם בגדר של "נחשלים" ו"עיף ויגע" ואז יוכל להפציצם. וי"א שחמינאי קרוי כך ע"ש שכל הזמן היה הולך ומתחמש כמו החמין בבטנו של האדם והוא בחינת "כי גז חיש ונעופה".

וכתב בשו"ת אליהו יוסיאן שלא נהגו להימנע בשל כך מלאכול חמין, ועדיף שיאכלו חמין משיאכלו סושי במקום שמנגבים בו חומוס ! ולא ישענו על הגויים האומרים "העזרה בדרך" כפי שנאמר "אל תבטחו בנדיבים" ואנו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, כדאמר רבנו שלמה: "ולא לפחד מהפחד !"

כסף משנה

האם מותר ללכת למילואים בשביל המענק?

כתב הרמב"ם דבמלחמת מצווה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. ויש להקשות דאם הכלה בחופתה מדוע החתן בחדרו? ותירץ ה"כסף משנה" [ד"ה "מענק"] דמדובר בחתן ירא ורך לבב ובכל זאת יצא למלחמת מצווה. וא"כ בעובדה דידן יש להתיר להתגייס אף לשם המענק.

ויתכן דשייך לומר כאן את הכלל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. וראיתי מילואימניקים בני ארבעים וחמישים שמילאו כרסם בש"ס ופוסקים ואף כאלה שנולדו להם שישה בכרס אחת ששבו והתגייסולסבב בתר סבב. אולם ראיתיב shoot חזק בgun- האמונה דכתב שכבר לאסור כדברי התנא "אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס." וחייל נמשל לעבד דמה עבד מקבל מענק שחרור אף החייל מקבל מענק שחרור .

לטאטא אותה מפה

מצאתי מטאטא שנראה מרושע במיוחד. מותר לי לתת אותו במתנה לפצ"רית בשבת אם כיוונתי מיום שישי ועשיתי קניין ?

אסור, שמא תעוף עליו. ושמעתי שיש האוסרים שמא ישמע מהפצ"רית על מעלליה, או על פסיקות הזויות של שופטי העליון, ואז פסיק רישיה - שודאי יתלוש שערות.

שלו. לא של המטאטא.

להיות בקשר

האם מותר להתפלל מתוך טלפון נייד?

לפי אחינו הספרדים רק במידה ויש לך מטען נייד, דשמא תכלה הסוללה והמה לא יכלו (להתפלל). שנאמר: ואני אתנהלה לאיטי. ויש אומרים מהכא: כי אין מעצור לה'.

לעומתם לסברת האשכנזים מותר.

מדוע הם מתירים? הם לא חוששים להפרעה של שיחות בתפילה?

-לא, הם נהגו להדק חגורות, ולהעביר למצב טיסה

והתימנים כתבו להתיר, ויתפלל מתוך גוגל translate - (תרג'ום בלעז).

וראיתי בקהילות הכורדים שלא נהגו להביא כלל טלפון נייד לבית הכנסת -מאחר ואין קליטה.

