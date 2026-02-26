"שימוש לרעה בסמכות": יועמ"שית הכנסת נגד חוק בן גביר

עו"ד שגית אפיק מזהירה כי נוסח "חוק בן גביר" מעורר קושי חוקתי, וכי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בעניין הנבצרות קיימים סימנים לתכלית פרסונלית בהצעה, המקודמת על רקע עתירה בעניינו של איתמר בן גביר

היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, העבירה לחברי הוועדה המיוחדת לתיקונים בחוק יסוד: הממשלה חוות דעת מקיפה לקראת חידוש הדיונים בהצעת החוק המכונה "חוק בן גביר".

במסמך מציינת אפיק כי "פסיקות בית המשפט העליון הן תמרור אזהרה שעל הוועדה להתייחס אליו בכובד ראש", ומוסיפה כי "לעניין ביטול הביקורת השיפוטית, הנוסח הנוכחי של ההצעה הוא רחב מדי".

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי לא תתקיים ביקורת שיפוטית על מינויי שרים והעברתם מכהונה, למעט בחינת עמידה בתנאי הכשירות הקבועים בחוק. אפיק מדגישה כי מדובר בשלילה גורפת של ביקורת שיפוטית, לא רק בעילת הסבירות אלא גם בעילות אחרות.

בהתייחס לפסק הדין בעניין הנבצרות, מזכירה היועמ"שית כי נקבע שם ש"כינון חוק יסוד לתכלית פרסונלית מהווה שימוש לרעה בסמכות המכוננת". לדבריה, "האינדיקציות לתכלית הפרסונלית שפורטו בפסק הדין בעניין הנבצרות מתקיימות למעשה גם ביחס להצעת החוק שבפניכם".

אפיק מצביעה בין היתר על תחולה מיידית של ההסדר המוצע, על עיתוי קידומו ועל קיומו של הליך משפטי תלוי ועומד. ברקע הדברים עומדת עתירה המבקשת להורות על סיום כהונתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

עוד נכתב כי שלילה מוחלטת של ביקורת שיפוטית "מעוררת עדיין חשש בדבר הפגיעה העלולה להיגרם לעקרון הפרדת הרשויות ושלטון החוק", ועלולה להיתקל בקשיים אם תעמוד לבחינה בפני בית המשפט העליון.

בסיום מדגישה אפיק כי על הוועדה לבחון את נוסח ההצעה בזהירות, לרבות אפשרות לצמצום היקפה או קביעת תחולה עתידית, כדי להפחית את החשש לשימוש לרעה בסמכות המכוננת.