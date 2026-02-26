הדרמה הקומית החדשה שמביאה את ערד למרכז הבמה

חדש בטלויזיה. ששון גבאי ועידו קציר מובילים את "תוצרת בית" - סדרה בת 7 פרקים על סבא עקשן, נכד אבוד ועסק אלכוהול לא חוקי שתעלה ביס

בקרוב תעלה ביס דרמה קומית חדשה בת שבעה פרקים, שמביאה למסך סיפור ישראלי חם ומצחיק על שורשים, בריחה מהבית והדרך המפותלת חזרה אליו.

במרכז העלילה עומד יובל נחשוני (עידו קציר), בן 30 שגדל בערד ועזב אותה בעקבות טרגדיה משפחתית. הוא בונה לעצמו חיים חדשים בתל אביב ואף מגשים חלום ופותח בר משלו. אלא שהבר נסגר בשל מצוקה כלכלית, ויובל מוצא את עצמו עובד כשליח וולט, מנסה לאסוף כסף כדי להקים את העסק מחדש.



הקריאה שמחזירה אותו דרומה מגיעה מסבו, שמוליק (ששון גבאי), שברח מבית האבות שבו הוא מתגורר. שמוליק נחוש שלא לשוב לשם, ויובל מבין שאין לו ברירה אלא להישאר ולטפל בו. בבית הישן מתגלה סוד משפחתי ותיק: ערק ביתי משובח, שמיוצר לפי מתכון סודי שעובר מדור לדור.

מה שמתחיל כפתרון כלכלי מפתיע הופך במהרה להסתבכות של ממש. עזיז (שאדי מרעי), בנו הצעיר והלא יוצלח של ראש חמולת פשע בדואית, נכנס לתמונה, ובעל כורחם יובל ושמוליק נסחפים לעסק לא חוקי. במקביל, שני שוטרים מקומיים, אורית ובני (ליטל שוורץ ואלי חביב), מזהים הזדמנות נדירה להפיל משפחת פשע גדולה, אחרי שנים של ניסיונות כושלים.



ששון גבאי צילום: צילום: איציק בירן ואלירן אביטל

הסדרה נכתבה על ידי עמרי עמית ואדר מירום, יליד ערד שעבר בעצמו לתל אביב, וצולמה ברובה בעיר המדברית.

על הבימוי חתום גורי אלפי, עורכת התסריט היא נועה פניני, והמפיקים הם ארז בן הרוש ובני מנשה מחברת נו דרמה סטודיו. לצד גבאי, קציר ומרעי משתתפים גם אדם גבאי, עמית מיכאלי, סוזאנה פפיאן, ג'מיל חורי, יניב ביטון, וואל חמדון, יניב לוי, אורנה רוטברג, מיכל ינאי, עזרא דגן, עידן שקרוקה, לי רון אברג'ל ואלון ליאור.