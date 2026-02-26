פרטים נוספים על הפרשה הביטחונית החמורה

פרטים נוספים נחשפו כעת על הפרשה הביטחונית החדש בשב"כ. מהשב״כ לא נמסרה תגובה

הבוקר (חמישי) הותר לפרסום כי איש שב"כ בכיר הבריח סחורות לעזה בתמונה לסכומי עתק.

כעת, הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, חושף פרטים נוספים על הפרשה. המשטרה תפסה במאי 2025 ובאוגוסט 2025 הברחת סיגריות בהיקפים גדולים מאוד לתוך רצועת עזה. באחד האירועים, היה מעורב קצין צה״ל וחייל פקוד שלו.

במשטרה ביקשו להפוך את התיק הזה לתיק ביטחוני, ולחקור את האזרחים החשודים בעבירות ביטחון. במשטרה הפצירו במקביליהם בשב״כ וביקשו חוות דעת שאומרת שמדובר בעניין ביטחוני. בשב״כ סירבו, ואמרו שזה לא מעניין אותם בהיבט הביטחוני.

במשטרה לא ביקשו לחקור על סיוע לאויב במלחמה, אלא על עבירה ביטחונית רכה של העמדת אמצעים לארגון טרור שעונשה הוא עד 5 שנות מאסר. בשב״כ לא ראו בזה עניין.

עוד דווח כי כאשר החשודים הובאו בפני שופטים שונים, התיקים נגנזו לאור החלטת השב״כ, ונקבע כי ״לא מדובר בעבירות בעלות אופי ביטחוני״ אלא בעבירות על פי פקודת המכס.

המשטרה הבינה את המסר האדיש של השב״כ, והפסיקה להתרגש מההברחות הללו שהפכו לשיטפון וטופלו ביד רפה מאוד עד שהתעוררו לאחרונה, ככל הנראה בעקבות שינוי מדיניות של ראש השב״כ זיני שדרש אכיפה. מהשב״כ לא נמסרה תגובה.