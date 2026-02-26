הזדמנות אחרונה לפני מלחמה: הפגישה בין ארה"ב ואיראן החלה

סבב השיחות השלישי בין ארצות הברית ואיראן נפתח כעת בג'נבה, בשני הצדדים מתארים את השיחות כהזדמנות אחרונה להגיע להסכמות

ארצות הברית ואיראן יושבות שוב לשולחן המשא ומתן, בפעם השלישית, ושרבים מתארים גם בתור האחרונה לפני שוושינגטון תצטרך להגיע להכרעה, תקיפה או עסקה.

קרוב לשבועיים אחרי סבב השיחות הקודם, המשלחות מטעם המדינות, בצד אחד שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י ובצד השני ג'ראד קושנר וסטיב וויטקוף.

בשני הצדדים מדווח על הבנה כי מדובר בסבב השיחות הקובע ומכריע, ואף דווח כי אי הגעה להסכמות הפעם יכריע את הכף לכדי תקיפה תוך ימים.

לאחרונה הביעו גורמים אמריקאים ספקות על האפשרות שאיראן תתגמש באופן מספק, לאחר שהגישו לאמריקאים הצעות רזות במיוחד שלא כוללות כלל את תוכנית הטילים הבליסטיים או מימון קבוצות טרור.