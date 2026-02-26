סיוע לאויב במלחמה: כתב אישום הוגש נגד עובד שב"כ

דרמה בשב"כ כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד עובד שב"כ ופלסטיני שסייע לו על הברחת סחורה לעזה. השנייה מואשמים במספר עבירות ביניהן סיוע לאויב במלחמה ואיסור פעולה ברכוש למטרות טרור.
הודעת המשטרה: "בתום חקירה משותפת של יאחב״ל להב 433 ושב"כ, הגישה היום פרקליטות מחוז ת״א כתב אישום בבית המשפט המחוזי בלוד כנגד מספר אזרחים ישראלים, וביניהם עובד שב״כ ופלסטיני".
"בעבירות של סיוע לאויב במלחמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, לקיחת שוחד, מתן שוחד, עורמה, תחבולה ופעולה ברכוש אסור. במסגרת החקירה עלה כי הנאשמים הבריחו סחורות לרצועת עזה בתמורה לקבלת סכומי כסף גדולים".
