מכה כואבת לנהגים: מחירי הדלק יעלו במוצאי שבת

לא רק בסופרים ובארנונה - בכניסת חודש מרץ תהיה גם עלייה במחיר הדלק. אם אתם צריכים לתדלק את הרכב, זה הזמן לעשות זאת לפני כניסת המחיר החדש

המתיחות הביטחונית עם איראן ועליות המחירים מרעידות גם את שוק הנפט בעולם: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מודיע היום (חמישי) כי בחצות הלילה שבין שבת לראשון (28.2.2026-1.3.2026) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.02 ש"ח לליטר, עלייה של 14 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם. כלומר תחול עלייה במחירים של הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 5.95 ש"ח לליטר, עלייה של 12 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.



כיצד ניתן להסביר את העלייה הזו? היא נובעת בעיקר מהתייקרות הנפט בעולם בשיעור של 7.06%.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מוסיפה: "המתיחות הביטחונית והגיאופוליטית הובילה לעלייה במחיר הבנזין הבינלאומי, בשיעור מצטבר של 7.06% לעומת העדכון הקודם. בנוסף, העדכון משקף עלייה של כ־0.3% בשער החליפין. משרד האנרגיה והתשתיות שב וממליץ לציבור להשוות מחירים בין תחנות הדלק ומאחל נסיעה טובה ובטוחה".