מנהרת ענק אותרה בעזה, זה מה שנמצא בה

מבצעים הנדסיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים והשמדתם: תיעוד מפעילות כוחות אוגדה 98 לטיהור מרחב הקו הצהוב.
כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים במבצעים הנדסיים הכוללים קידוחים שיטתיים לאיתור תוואים תת-קרקעיים והשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע מזרחית לקו הצהוב.
במהלך פעילותם, כוחות החטיבה הצפונית ולוחמי יחידת יהל״ם השמידו תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כחמישה קילומטרים במרחב בית חאנון.
בנוסף, אותר מצבור אמצעי לחימה בתוך תוואי במרחב, הכולל אמצעי תצפית ומעקב, מטעני חבלה, תחמושת, רימונים, משגרים, רובים ורקטות מסוג 'RPG'.
כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בהתאם להסכם הפסקת האש להסרת כל איום מידי ושמירה על בטחון תושבי הנגב המערבי.
