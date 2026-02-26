אחרי הניצחון הגדול: זה מה שעשה אהבת השם גורדון

הודה להקב"ה על הניצחון: הלוחם אהבת השם גורדון הגיע אחרי הניצחון הגדול לשיעור של הרב דוד פריוף ברמת גן, לערב הודיה מול מאות צעירים

הוא הגיע לקרב מול יריב טורקי עוין כשהוא חמוש בספר תהילים ובכיפה לבנה גדולה, ניצח בתוך זמן קצר והפך לאחד השמות המדוברים ביותר בישראל בשבוע האחרון. אמש, הגיע הלוחם אהבת השם גורדון לשיעורו השבועי, הרב דוד פריוף ברמת גן, ראש מרכז התחברות כדי להודות להשם על הניצחון.

במוצאי השבת האחרונה, כאשר גורדון הכניע את יריבו הטורקי, עלי קויונצ'ו, שפרש מהקרב בעיצומו. בנחיתתו בנתב"ג, מוקף במאות מעריצים וכתבים, שמר גורדון על צניעות וייחס את הצלחתו לאמונה: "אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום". הוא סיפר כי למרות המתיחות וההתבטאויות הפרו-פלסטיניות של יריבו, הוא נשאר מרוכז: "הגעתי מאוד ממוקד, שקט ובטוח בעצמי, ידעתי שאני במקום חזק מנטלית".

במהלך השיעור ברמת גן, העניק הרב פריוף פרשנות משלו לקרב המהיר: "הבן אדם נכנס לזירה. המכה הראשונה, הכי פשוטה בעולם שלחה אותו למטה זה מראה לך שבורא עולם נכנס איתו לזירה".

אהבת השם גורדון בשיעור | צילום: מרכז התחברות

מול אולם מלא במאות צעירים, נראה הלוחם הקשוח אחרת לגמרי. גורדון נעמד בהתרגשות ובירך את ברכת "הגומל" ואמר "מזמור לתודה" ו"נשמת כל חי" אל מול מאות הצעירים שנכחו בשיעור. כשנשאל על ידי הרב כיצד שמר על קור רוח בזירה מול האיומים והלחץ, חשף גורדון את המנוע הפנימי שלו: "זה לנתק הכל, להיות אתה ואלוהים ולהתפלל ולהאמין. כל פעם שהרגשתי לחץ, דברים עולים, ישר, תפילות, מוציא תהילים, קורא תהילים. זה ליווה אותי כל הדרך עד הניצחון".

​הרב פריוף הוסיף כי גורדון מייצג מודל של "קידוש השם" מודרני: "הוא לא גדל בישיבה, הוא גדל בזירה, והוא אומר לכם - בזמן שכולם מסתכלים עליך ורוצים שתנצח, הדרך היחידה היא להיות אתה מול אלוקים ולהאמין".

הרב העניק לאהבת השם סידור מיוחד

​ ​כאות הוקרה, העניק הרב פריוף לגורדון סידור תפילה מיוחד עליו נחרט שמו עם הקדשה אישית. גורדון חתם את דבריו במסר לצעירים: "אל תיתנו למחשבות או לפחדים להסיח את דעתכם; ברגע שאתם מחוברים לבורא בלב, שום דבר אחר לא יכול להשפיע עליכם".

אהבת השם והרב דוד פריוף צילום: מרכז התחברות

עבור גורדון, הניצחון האמיתי הוא הקידוש השם שנוצר. וכפי שסיכם זאת הרב: "הוא מראה לעולם מה זה קידוש השם באמת. כשהוא חוזר מזירה לשיעור תורה, הוא אומר: "אני מאמין שניצחתי בזכות התהילים שלכם, בזכות בורא עולם".

ממרכז התחברות נמסר: " מאחורי הכותרות על "הלוחם הדתי", מסתתר סיפור על דור חדש של נוער ישראלי, מחובר לשורשים, שלא מפחד לנצח ולומר תודה לקדוש ברוך הוא".