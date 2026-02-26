מומחה לאיראן מרגיע: "לכו תהנו, שבו בבתי קפה"

‏בני סבטי, מומחה לזירה האיראנית, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm ואמר: "לא צריך לעצור את החיים שלנו, כל עוד אין הוראה מפורשת של הצבא או מטעם המדינה, לכו תהנו ממה שאפשר - תשבו בבתי קפה, זה מאוד צורם למשטר האיראני, כשיהודים שמחים. זה נשק טוב נגדם".

עוד אמר סבטי: "מבחינה הגיונית לאיראנים יש את כל הצורך והאפשרות להתגמש אפילו מעט. טראמפ אומר תנו לי מעט ואני אבוא לקראתכם. לדעתי הם לא יעשו את זה. המשטר נכנס למקום של היבריס ושחצנות כזו שהם חושבים שבאמת שום דבר לא יקרה להם. הם לא מבינים את המסר. הם מספרים לעצמם שהם ניצחו ועמדו מול שתי מעצמות - זה סיפור שהמשטר מספר לעצמו והציבור כמובן במקום אחר לגמרי".

לסיום הוסיף: "המשטר האיראני יביא את טראמפ להחליט שזהו, חייבים להראות להם בדרך מסוימת. האם תהיה תקיפה גדולה? זה כבר בין האוזניים של טראמפ אבל האיראנים רצים פשוט לעבר פי התהום".



