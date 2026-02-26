הרב אבינר על פסיקת בג"ץ: "חכמים גזרו שלא להיבחן עם נשים"

החלטת בג"ץ מהשבוע שעבר, שחייבה את הרבנות הראשית לאפשר לנשים להיבחן במתכונת מבחני הסמכה לרבנות, ממשיכה לעורר סערה בעולם התורה וההלכה. כעת, עולה לדיון שאלת השתתפות הגברים בבחינות אלו במציאות החדשה שנוצרה.

האם נוכחות הנשים פוסלת את המבחן?

בשו"ת (שאלות ותשובות) שהופץ לאחרונה, נשאל הרב שלמה אבינר, מחשיבי הרבנים בציונות הדתית, כיצד על גברים לנהוג כעת: "עכשיו שהבג"ץ הכריח את הרבנות לאפשר לנשים להיבחן בבחינות לרבנות, האם מותר לגבר להיבחן אם יש שם נשים?".

הרב אבינר השיב לשאלה תוך הבחנה בין עיקר הדין לבין גזירות חכמים והנהגת הציבור.

"הלכה כדברי חכמים"

בתשובתו קבע הרב אבינר כי מבחינה הלכתית טהורה, עצם נוכחותן של נשים באולם הבחינה אינה גורעת מתוקף המבחן של הגברים: "מן הדין מותר, כי נוכחותן אינה פוסלת את הבחינות לגברים".

עם זאת, הרב הדגיש כי ישנו רובד נוסף של הנהגה הלכתית האוסר זאת: "אבל חכמים גזרו שלא להיבחן, והלכה כמותם". בדבריו אלו, רומז הרב ככל הנראה לעמדת מועצת הרבנות הראשית ולרבנים המתנגדים לשינוי הסטטוס קוו במבחני ההסמכה, ורואים בעירוב הנשים בתוך מסלול הרבנות הממוסד פריצת גדר שאין לשתף עמה פעולה.

הסערה ברבנות הראשית

כזכור, פסיקת בג"ץ הגיעה לאחר מאבק ממושך של ארגוני נשים, וגררה תגובות חריפות מצד הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות. ברבנות חוששים כי מתן אפשרות לנשים להיבחן במתכונת הדומה לזו של גברים יהווה צעד ראשון לקראת דרישה למינוי נשים לתפקידי רבנות רשמיים, דבר המנוגד לעמדתם ההלכתית.