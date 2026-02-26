עימות בין ניר דבורי לח"כ הסרוג: "תתגייס ונדבר"

עימות פרץ ברשות טוויטר בין הפרשן הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, לחבר הכנסת הסרוג בעקבות דיון על ערכי צה"ל

עימות פומבי חריף נרשם ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) בין הכתב הצבאי של חדשות 12, ניר דבורי, לבין חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית), סביב סוגיית "רוח צה"ל" וסדר הערכים המנחה את פעילות הצבא.

הפוסט שעורר את הסערה

הכל החל כאשר ניר דבורי העלה צילום של חלק מלוח ערכי צה"ל, בו סימן את הערך "דבקות במשימה וניצחון". דבורי הוסיף לצילום את הכיתוב: "זה הערך הראשון", תוך שהוא מדגיש את חשיבות החתירה להכרעה במלחמה.

זמן קצר לאחר מכן, הגיב חבר הכנסת צבי סוכות בפוסט משלו, בו העלה את הדף המלא של ערכי צה"ל ומתח ביקורת חריפה על הצגתו של דבורי.

ח"כ סוכות: "מה הפלא שחתך בכוונה"

"ניר דבורי מומחה בעיוות מציאות", כתב סוכות בתגובה. "מה הפלא שחתך בכוונה את ערכי היסוד, שם ערך 'כבוד האדם' קודם לערך הניצחון שאחריו". סוכות הוסיף וטען כי סדר העדיפויות המשתקף בקוד האתי הוביל לתוצאות בעייתיות בשטח: "למרבה הצער לאורך השנים מפקדים בצבא התגאו שסיכנו חיי לוחמים כדי לשמור על כבוד האדם של האויב. בעזרת השם לא עוד".

דבורי למחוקק: "תתגייס ונדבר"

הכתב הצבאי לא נותר חייב למתקפה של חבר הכנסת והשיב לו בתגובה קצרה ועוקצנית: "תתגייס ונדבר".