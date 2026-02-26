הותר לפרסום: נחשפה פרשה ביטחונית חמורה בעזה

המלחמה בעזה מול חמאס: פרשה ביטחונית חמורה מאוד נחשפה הבוקר. כל הפרטים

פרשה ביטחונית חדשה וחמורה, נחשפה הבוקר (חמישי) ב-i24news. על פי הדיווח, איש שב״כ בכיר השתתף בהברחת סחורות לעזה תמורת סכומי עתק. באמתחתו נמצאו 6 וחצי מיליוני שקלים.

נזכיר כי בימים אלו עצורים מספר חשודים בפרשת הברחה נוספת לעזה (ללא קשר למקרה הזה) וביניהם אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן אמש בהארכת מעצרם של עשרה מהנאשמים בפרשה, לפי בקשת הפרקליטות להותיר אותם במעצר עד לתום ההליכים. במהלך הדיון העיר השופט אלון גביזון כי הוא "מתקשה להבין את העבירה של סיוע לאויב. איך אפשר להאשים בסיוע לאויב בזמן שהמדינה בעצמה מכניסה סיוע הומניטרי שמגיע לאויב?".