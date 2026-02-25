נשמות צמאות - עולם התרבות מדבר על התקרבות לקב"ה

"נשמות צמאות" - סדרת הראיונות החדשה של סרוגים יוצאת לדרך. בכל פרק דמות מעולם התרבות מדברת בפתיחות על אמונה, קרבה לקב"ה, משברים והקריירה שבדרך. את הפרקים הראשונים מובילים סמיון גרפמן וישראל דויטש



סדרת התוכניות החדשה "נשמות צמאות" תעלה בשבועות הקרובים, ובכל פרק תארח דמות מעולם התרבות והבידור לשיחה פתוחה על אמונה לקב"ה, התמודדות רוחנית - וגם על הקריירה והפרויקטים שבדרך.



אמונה בלי פילטרים

בכל שבוע נראיין סלב, כוכב, שחקן, זמר או משפיען רשת - לשיחה אישית וכנה. לא ראיון קלאסי, אלא מפגש עומק: איך שומרים על אמונה בתוך עולם תחרותי? איפה הדת פוגשת את הבמה? ומה קורה כשיש משבר?

הפורמט משלב שיחה אינטימית עם הצצה לעשייה המקצועית, מתוך הבנה שהרוח והקריירה לא באמת נפרדות - אלא מזינות זו את זו.

הפרקים הראשונים כבר צולמו

בין האורחים הראשונים בסדרה:

סמיון גרפמן - פעיל חברתי שמגיע לשיחה פתוחה על משמעת עצמית, תהליך הגמילה מאלכוהול, ההתקרבות לדת ולקב"ה, והאמונה שמלווה אותו בעשייה הציבורית שלו. בראיון הוא משתף בכנות על נקודות השבר ועל הדרך הרוחנית שבנה לעצמו מחדש.



סמיון גרפמן צילום: אולפן סרוגים

ישראל דויטש - שהתפרסם בתכנית ווארט, שם גם הכיר והשתדך עם מעיין, מדבר בראיון על העולם החרדי שממנו הגיע, על חיי הנישואין, ועל הגבולות הברורים שהוא מציב לעצמו בעולם הבידור. בשיחה הוא נוגע בצניעות, בערכים שמובילים אותו ובחיבור שבין הצלחה מקצועית לשמירה על הזהות הרוחנית.

ישראל דויטש צילום: אולפן סרוגים

בהמשך צפויים להשתתף שחקנים, זמרים ואנשי תרבות נוספים - כל אחד עם הסיפור האישי שלו.