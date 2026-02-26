דיווח ראשוני: עשרות פצועים בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי

אישה בת 29 נפצעה באורח בינוני ועשרה נוספים נפגעו באורח קל בתאונת דרכים שהתרחשה הבוקר בכביש 25. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לנפגעים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע

דרמה הבוקר בכביש 25: בשעה 08:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 25, סמוך ליישוב נבטים.

פינוי הפצועים לסורוקה

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו במהירות למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה ל-11 פצועים. בין הנפגעים: אישה בת 29 שמצבה מוגדר בינוני. היא סובלת מחבלות בגב ובגפיים, 10 פצועים נוספים שמצבם מוגדר קל.

כלל הפצועים פונו באמבולנסים של מד"א להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

שיבושי תנועה באזור

בעקבות התאונה והטיפול בנפגעים, ייתכנו שיבושי תנועה ועומסים בכביש 25 באזור נבטים לשני הכיוונים. נהגים המתכננים לעבור בציר זה מתבקשים לגלות ערנות או לבחור בדרכים חלופיות.

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה.