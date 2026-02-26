לא מה שהכרנו: כך תיראה התקיפה של איראן בישראל

מחקר חדש של מכון "עלמא" משרטט את תרחיש האימה של העימות הישיר בין וושינגטון לטהראן וישראל

בעוד המתיחות בין ארצות הברית לאיראן מגיעה לשיאים חדשים, גוברות ההערכות כי במקרה של עימות ישיר, טהראן לא תסתפק במגננה. על פי דיווח באתר "מעריב", המתבסס על מחקר של טל בארי ודנה פולק ממכון "עלמא", איראן נערכת להפעלת תפיסת לחימה רב-זירתית שתשלב כוח צבאי, טרור ולוחמה תודעתית.

אסטרטגיית ההתשה של המשטר

לפי הערכת החוקרים, היעד המרכזי של איראן יהיה הבטחת שרידות המשטר באמצעות "מריחת" הזמן. בטהראן מניחים כי לארה"ב יש חלון זמן מוגבל לפעולה אפקטיבית, וכי מערכה ממושכת תוביל ללחץ פוליטי פנימי בתוך ארה"ב ולביקורת בינלאומית שתאלץ את וושינגטון לסגת.

כחלק מכך, איראן צפויה להישען על "הברית הרוויזיוניסטית" – שיתוף פעולה עם רוסיה וסין בתחומי המודיעין, הסייבר והדיפלומטיה, כדי לאזן את העליונות האמריקנית.

היעדים הראשונים: בסיסי ארה"ב במפרץ וחופש השיט

במישור המבצעי, המטרות הראשונות שעל הכוונת הן נכסים אמריקניים הפרוסים במזרח התיכון. מדובר בבסיסים צבאיים במדינות המפרץ ובכוחות הפרוסים בעיראק, שצפויים לספוג אש של טילים, כטב"מים ומתקפות של מיליציות פרו-איראניות.

בנוסף, הזירה הימית תהפוך למוקד לחימה א-סימטרי. איראן תנסה לשבש את חופש הפעולה של הצי האמריקני במפרץ הפרסי ובים האדום, ותאיים לפגוע בנתיבי הסחר העולמיים ובמיצר הורמוז, דרכו עוברת אספקת הנפט הגלובלית.

ישראל על הכוונת: גם ללא מעורבות ישירה

למרות שהעימות המרכזי הוא מול ארה"ב, המחקר קובע כי ישראל תהווה יעד מרכזי ללחץ איראני. גם אם ירושלים לא תהיה מעורבת ישירות בתחילת הלחימה, איראן צפויה להפעיל את שלוחותיה, ובראשן חיזבאללה, לביצוע ירי טילים לעבר מטרות צבאיות ותשתיות קריטיות בישראל. בתרחיש של הסלמה רחבה, ייתכנו גם ניסיונות לפיגועי טרור וחבלה בתוך המדינה במטרה לערער את תחושת הביטחון.

המלחמה הדיגיטלית: סייבר ותודעה

ממד נוסף ומדאיג לא פחות הוא זירת הסייבר. איראן צפויה לשגר מתקפות רחבות היקף נגד תשתיות אזרחיות במערב – מחשמל ומים ועד למערכות פיננסיות. לצד זאת, יופעלו קמפיינים של דיסאינפורמציה (פייק ניוז) שמטרתם לפגוע בלגיטימציה של הפעילות האמריקנית ולזרוע פאניקה בציבור.

בשורה התחתונה, המומחים מעריכים כי מלחמה בין המעצמות לא תישאר בגבולות איראן, אלא תהפוך למערכה אזורית מבוזרת. עבור האייתוללות, עצם העמידה במתקפה והיכולת להמשיך ולהקיז את דמה של ארה"ב לאורך זמן, ייחשבו להישג אסטרטגי כביר.