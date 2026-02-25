לוס אהריש לא עוצרת: "מי שיצילו את המדינה הזו - זה הערבים!"

המגישה לוסי אהריש, מעוררת שוב סערה והפעם כאשר אמרה כי "בסוף מי שיציל את המדינה הזו זה הערבים"

המגישה לוסי אהריש מעוררת שוב סערה. לאחר שהטריפה את הרשת במונולוג ה"אינשאללה" שלה, כעת היא יוצאת באמירה חדשה שגוררת תגובות רבות.

נזכיר כי במונולוג הקודם שלה אמרה לוסי שהלוואי והערבים ינהרו לקלפיות בבחירות הבאות.

כעת בראיון זום שהעניקה לפעיל הפוליטי יאיא פינק דיברה לוסי על הבחירות הקרובות. "הבחירות הקרובות הן באמת בלהיות או לחדול", היא אומרת בראיון. "זה הפחד האמיתי, יאיא, שהערבים יצביעו למפלגות ציוניות. יש תשעה מנדטים שיושבים על הרצפה. לא לקחת מגוש כזה או אחר, לא לפרום את הגוש של נתניהו. לא לפרום לו את ה-27 מנדטים. יש שבעה, שמונה מחכים שירימו אותם מהרצפה ויעשו עליהם קמפיין".

דבריה שודרו בערוץ 14. עוד היא אמרה כי "העידוד להצבעה צריך להיות לערבים שיצביעו למפלגות ציוניות. לליברמן, ליאיר גולן, לבנט וליאיר לפיד. בסוף מי שיציל את המדינה הזאת זה ערבים", אמרה.

רבים תקפו את לוסי הזכירו לה כי הערבים לא אלו שיצילו את המדינה, אלא שהם אלו שעשו טבח נוראי ב-7 באוקטובר.