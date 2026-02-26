דיווח: בסביבת טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן

גורמים בממשל האמריקני סבורים כי תקיפה ישראלית שתגרור תגובה איראנית, תכשיר את הקרקע הציבורית בארה"ב למבצע צבאי נרחב. למרות הניסיונות הדיפלומטיים, בוושינגטון נערכים ליום פקודה: "השאלה היא כבר לא האם, אלא מתי ואיך"

ישראל תתקוף ראשונה? יועצים בכירים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעדיפים שישראל היא זו שתפתח במתקפה על מתקני הגרעין באיראן, לפני שארצות הברית תצטרף למערכה באופן פעיל. כך על פי הדיווח באתר "פוליטיקו"

השיקול מאחורי האסטרטגיה הזו הוא פוליטי בעיקרו. על פי הדיווח, בממשל טראמפ מאמינים כי "האופטיקה" של המלחמה קריטית: תקיפה ישראלית שתגרור תגובה איראנית נגד יעדים אמריקניים או בעלות בריתה, תקל על הציבור האמריקני "לעכל" כניסה לעימות חזיתי.



סקרים אחרונים מראים כי למרות שהציבור האמריקני – ובעיקר מצביעי המפלגה הרפובליקנית – תומך בשינוי המשטר בטהרן, קיימת רתיעה עמוקה מפני אבדות בקרב חיילי ארה"ב. "יש חשיבה בממשל שהפוליטיקה תהיה הרבה יותר נוחה אם הישראלים ילכו קדימה לבד, האיראנים יגיבו נגדנו, ואז תהיה לנו עילה מוצדקת לפעול בעוצמה", הסביר אחד המקורות.

ההערכות: תקיפה משותפת

למרות הנטייה להעדיף פעולה ישראלית מקדימה, ההערכות הן כי התרחיש הסביר ביותר נותר מבצע משותף של ארה"ב וישראל. בשבוע שעבר ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן, שם הפעיל לחץ כבד על הממשל לפעול נגד תשתית הטילים הבליסטיים ופרויקט הגרעין של איראן.

מנגד, בוושינגטון עדיין לא הרימו ידיים מהערוץ המדיני. צוות המשא ומתן של טראמפ, הכולל את השליח המיוחד סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר, צפוי להמריא ביום חמישי הקרוב לז'נבה בניסיון אחרון להגיע להסכם מול האיראנים.

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה לתקשורת: "התקשורת יכולה להמשיך להרהר במחשבותיו של הנשיא, אבל רק דונלד טראמפ יודע מה הוא יעשה או לא יעשה".