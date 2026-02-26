שלושה נפגעים בשריפה בבניין מגורים בחיפה

שריפה פרצה הלילה (בין שני לשלישי) בחיפה, שלושה נפגעו ופונו לקבלת טיפול רפואי.

לוחמי האש מתחנת חיפה הוזנקו למקום לאחר שקיבלו התראה על שריפה. כבר בדרך זיהו כבר בדרכם ענן עשן כבד מעל הרחוב. עם הגעתם נחשפו לשריפה משמעותית בדירה בקומה השנייה, כאשר במקביל התקבלו דיווחים על דיירים לכודים בקומות העליונות.

הכוחות פעלו תחת תנאי עשן וחום כבדים: צוותים חדרו לבניין אפוף העשן לביצוע חילוץ וסריקות, בעוד צוותים נוספים חתרו בנחישות למוקד הבעירה כדי לבלום את האש ולמנוע את התפשטותה לשאר הדירות.

בתום פעולות מורכבות הצליחו לוחמי האש להשיג שליטה באירוע.

שלושה בני אדם שחולצו על ידי לוחמי האש נפגעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. חוקר דליקות יבחן את נסיבות פרוץ השריפה.