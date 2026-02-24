עדות מטלטלת של פעיל חמאס שפרש והיגר לגרמניה, חושפת את המציאות הבלתי נתפסת בבתי הכלא הביטחוניים: אסירים שנכנסים ללא רקע קיצוני יוצאים כמחבלים שטופי מוח אחרי "שיעורי דת". ומה השתנה בתקופת השר בן גביר?

חשיפת סרוגים. בעוד שמדינת ישראל נאבקת בטרור בשבע חזיתות, עדות חדשה ומזעזעת חושפת כי בתוך כותלי בתי הכלא מתרחש תהליך מסוכן של הקצנה בחסות המדינה.

איהב עומר הוא פעיל חמאס לשעבר שסיפורו האישי עבר תפנית קיצונית לאורך השנים. בשנת 2003 הוא תכנן להוציא לפועל פיגוע נגד ישראלים, אך נעצר ברגע האחרון ונדון לארבע שנות מאסר בכלא. לאחר שחרורו חל אצלו שינוי אידיאולוגי עמוק; הוא פרש מדרך הטרור, עזב את האיסלאם, וכיום הוא מתגורר בגרמניה ופועל כקול ביקורתי חריף נגד תנועת חמאס והדת המוסלמית.

בשיחה עם סרוגים, הוא מספר כי בתי הכלא הישראליים הפכו למעשה ל"מדגרה" של טרוריסטים, שבה גם אדם שאינו קיצוני במקור הופך למחבל שטוף מוח במהלך תקופת מאסרו.

"מתנת הכלה" ושיעורי הסתה הגורם המרכזי להקצנה, לפי העדות, הוא החופש המוקנה לאסירים לקיים שיעורי דת, אידאולוגיה ופוליטיקה בתוך האגפים. בשיעורים אלו, המועברים לעיתים על ידי שייח'ים קיצוניים, נלמדים רעיונותיהם של הוגי דעות מה"אחים המוסלמים" כגון סייד קוטב ויוסף אל-קרדאווי.

אחד הגילויים המזעזעים ביותר נוגע לספר בשם "תחפת אל-ערוס" (מתנת הכלה), המופץ בין האסירים. מדובר בספר שנועד לשכנע צעירים להקריב את עצמם ולבצע פיגועי התאבדות באמצעות הבטחות לבתולות הממתינות להם בגן עדן. הדובר מעיד כי קרא את הספר בעצמו בכלא וכי הוא מחדיר בצעירים שנאה ונחישות לבצע מעשי רצח ופיצוץ.

חלוקת האגפים הקימה בתי ספר לטרור

מחדל האגפים הארגוניים ביקורת חריפה מוטחת בשיטת החלוקה המסורתית בבתי הכלא, שבה שובצו האסירים לפי שיוך ארגוני – אגף חמאס, אגף פת"ח ואגף הג'יהאד האסלאמי. עומר מגדיר זאת כ"הקמת בתי ספר לטרור", שכן השהות המשותפת מאפשרת לאסירים לספוג את האידאולוגיה הארגונית הקיצונית ולהתחזק בה.

עם זאת, נראה כי תחת כהונת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, החלו שינויים חיוביים. הוטלו מגבלות על צפייה בטלוויזיה, ובפרט הופסקו שידורי ערוץ "אל-ג'זירה", המוגדר בעדות כערוץ של "הסתה וצביעות".

כדי להשלים את המהפכה בבתי הכלא, מציע החמאסניקי לשעבר מספר צעדים אופרטיביים:

בידוד מוחלט של ההנהגה: יש להפריד את השייח'ים והמנהיגים הפוליטיים משאר האסירים, שכן הם "יסוד הפיתנה" (ההסתה) המדרבנים את הצעירים לטרור.

ערבוב אסירים: איסור על ריכוז פעילי אותו ארגון באגף אחד; יש לפזר אותם כדי למנוע התאגדות. מה שקורה מאז נכנס בן גביר לתפקידו.

ויותר מכל שינוי תרבותי: הכנסת תכנים של מדע, טכנולוגיה ומוזיקה במקום ערוצי חדשות מסיתים, ומתן ספרות המלמדת ערכים ו"אהבת חיים" במקום שנאה.

"אני לא מבין איך דמוקרטיה וחירויות מאפשרות לספרים האלה להיכנס לכלא? תוהה עומר, ומדגיש את הצורך בשינוי שורשי בתנאי הכליאה כדי להבטיח שמי שנכנס לכלא לא ייצא ממנו כפצצה מתקתקת.