השירות המטאורולוגי בעדכון חשוב לפורים

רגע לקראת סוף השבוע ולפני יום התחפושות בבתי הספר שיחול ביום ראשון הקרוב, השירות המטאורולוגי מעניק הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים.

ימים של קור בדרך

בעדכון של השירות המטאורולוגי, נכתב, בין היתר כי "לאחר מערכת הגשם הקצרה של אתמול, היום כבר חלה התייצבות במזג האוויר. בשעות הלילה שוב צפוי שינוי במזג האוויר, והגשם יתחדש בצפון".

בשירות מדגישים כי "הבוקר הוא יגיע גם למרכז ובהמשך גם לצפון הנגב, אך העוצמות יהיו נמוכות. ינשבו רוחות ערות, הטמפרטורות ירדו ובחרמון אפילו צפוי מעט שלג. בדרום יתכן מעט אובך. בחצי השני של היום הגשמים כבר יתמעטו, וביום שישי במהלך היום הם יפסקו כמעט לחלוטין. סוף השבוע יהיה עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל אך כמעט ללא גשם בכלל".

לפי שעה - פורים ללא גשם

ומה יהיה בפורים? "שבוע הבא, שבוע פורים, בסימן של טמפרטורות רגילות לעונה אך כנראה ללא גשם - נכון לעכשיו. כדאי להמשיך ולהתעדכן".