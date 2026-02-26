עמית סגל על הדרמה הבטחונית: "בלתי נתפס"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, הגיב לפרשה הבטחונית החמורה שנחשפה הבוקר, במסגרתה איש שב"כ היה מעורב בהברחות לעזה.

סגל שיתף את הדיווח של אבישי גרינצייג וכתב: "איזה ריקבון בלתי נתפס".

כאמור, פרשה ביטחונית חדשה וחמורה, נחשפה הבוקר (חמישי) ב-i24news. על פי הדיווח של אבישי גרינצייג, איש שב״כ בכיר השתתף בהברחת סחורות לעזה תמורת סכומי עתק. באמתחתו נמצאו 6 וחצי מיליוני שקלים. נזכיר כי בימים אלו עצורים מספר חשודים בפרשת הברחה נוספת לעזה (ללא קשר למקרה הזה) וביניהם אחיו של ראש השב"כ בצלאל זיני. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דן אמש בהארכת מעצרם של עשרה מהנאשמים בפרשה, לפי בקשת הפרקליטות להותיר אותם במעצר עד לתום ההליכים. במהלך הדיון העיר השופט אלון גביזון כי הוא "מתקשה להבין את העבירה של סיוע לאויב. איך אפשר להאשים בסיוע לאויב בזמן שהמדינה בעצמה מכניסה סיוע הומניטרי שמגיע לאויב?".





