ראש אמ"ן לשעבר: "נחטוף מאיראן בכל מקרה"

‏אלוף במיל' תמיר הימן, ראש אמ"ן לשעבר, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm לדיווח שטוען שסביבת טראמפ מעדיפה שישראל תתקוף ראשונה, וטוען: "מבחינה טקטית בטח שעדיף לישראל לתקוף קודם - נחטוף מאיראן כך או כך. ישראל פותחת וארה"ב נכנסת כמסיימת את האירוע".

כאמור, הבוקר דווח באתר "פוליטיקו" כי יועצים בכירים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעדיפים שישראל היא זו שתפתח במתקפה על מתקני הגרעין באיראן, לפני שארצות הברית תצטרף למערכה באופן פעיל.

השיקול מאחורי האסטרטגיה הזו הוא פוליטי בעיקרו. על פי הדיווח, בממשל טראמפ מאמינים כי "האופטיקה" של המלחמה קריטית: תקיפה ישראלית שתגרור תגובה איראנית נגד יעדים אמריקניים או בעלות בריתה, תקל על הציבור האמריקני "לעכל" כניסה לעימות חזיתי.

למרות הנטייה להעדיף פעולה ישראלית מקדימה, ההערכות הן כי התרחיש הסביר ביותר נותר מבצע משותף של ארה"ב וישראל. בשבוע שעבר ביקר ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן, שם הפעיל לחץ כבד על הממשל לפעול נגד תשתית הטילים הבליסטיים ופרויקט הגרעין של איראן.



