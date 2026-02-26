האוטובוס שהתהפך בדרום הסיע חיילים: פצוע אחד באורח בינוני

צה"ל אישר כי האוטובוס שהתהפך מוקדם יותר היום (חמישי) בדרום הסיע חיילים, חיל נפצע באורח בינוני וחיילים נוספים באורח קל, במקביל תאונה נוספת התרחשה בדרום בה נפצעו מספר חיילים באורח קל

ההודעה המלאה: "לפני זמן קצר, אוטובוס אזרחי שהסיע חיילי צה"ל בדרום הארץ התהפך. כתוצאה מכך, חייל צה"ל נפצע באורח בינוני ומספר חיילים נוספים נפצעו באורח קל. החיילים קיבלו טיפול רפואי בנקודה מכוחות מד"א וחלקם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים".

"באירוע נוסף בדרום הארץ, אירעה תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב אזרחי, מספר חיילים נפצעו באורח קל ופונו גם הם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחות החיילים עודכנו. נסיבות האירועים יבדקו על ידי הגורמים הרלוונטים בצה"ל".

חובש בכיר במד"א אלכס בוהדנה ופרמדיק מד"א אלון אינסוא, סיפרו: "הנוסעים התחילו לחלץ את עצמם מהחלון שבגג האוטובוס ומחלונות האוטובוס. הפרמדיק ואני שברנו את החלונות הקדמיים והאחוריים של האוטובוס וסייענו בחילוץ הנוסעים ווידאנו שלא שאף אחד לא נלכד מתחת לאוטובוס. התחלנו למיין את הנפגעים, מתוך 50 הנוסעים 21 נזקקו לטיפול רפואי"