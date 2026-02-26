מה יש לנו ללמוד מיבשת הודו?

מטרת האדם להיות דבק בבוראו היא ערך יסוד ביהדות, אך היא נוכחת בעוצמה גם בתרבות המזרח. מבט מעמיק על החיבור הרוחני שבין הודו לישראל, ואיך האיחוד בין הרעיונות הללו עשוי להביא שלום לעולם

מי אמר את המשפט הנשגב הבא? "באשר הנך בעולם הארעי ומלא הסבל הזה, סגוד והיה מסור לי. חשוב עלי תמיד, היה לדבקי, סגוד והשתחווה לי, בהיותי המטרה העליונה בעבורך וכל עצמיותך שקועה בי, אלי תבוא".

הרמח"ל? הרב קוק? רבי נחמן מברסלב? המשפט הזה לקוח מה"בהגווד גיטא", אחד מכתבי הקודש החשובים ביותר של האומה ההודית.

בין ירושלים לדלהי: תהליכים דומים

לאחר עולם הוודות, שפעל במקביל לתקופת בית ראשון שלנו והתמקד כמונו בהקרבת קורבנות, ההודים עברו תהליך דומה לתהליך שעבר עלינו בתקופת בית שני ופיתחו עולם של דבקות מחשבתית עמוקה, יותר מכל שאר הדתות בעולם.

תכלית האסלאם היא עולם הבא, תכלית הנצרות ובתה החורגת – תרבות המערב – היא אהבה ותיקון העולם; אך התכלית של הדת ההינדואית, שבה מאמינים למעלה ממיליארד בני אדם, היא דבקות באל.

שם, חם ויפת: המזרח קרוב לתורה

לאחר המבול, האנושות התחילה מחדש משם, חם ויפת. הסביר הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) ששם זה אסיה, היכן שנמצאת הודו; חם זו אפריקה שעברה תהליך של מעבר לאסלאם; ויפת זו אירופה והמערב. נמצא ששלוש הדתות הבולטות היום הן שם, חם ויפת, כאשר 'שם' הוא הקרוב אלינו ביותר, כי עם ישראל הוא עצמו הגיע משם. לכן הזוהר אומר לחכמי המזרח שדבריכם קרובים מאוד לתפיסת התורה.

"בהיותי המטרה העליונה בעבורך", אומר האל וישנו לנסיך ארג'ונה. מה התכלית? "כל עצמיותך שקועה בי". מטרת האדם היא להיות דבק בבוראו, שכל עצמיותו שקועה בו – זו בדיוק תפיסת היהדות. הבעל שם טוב היה חותם על כך בעיניים עצומות.

תורת משה אומרת שאין די בעולם הבא, כמו האסלאם, ואין די בסדר חברתי אנושי, כמו המערב, אלא הטובה העליונה היא העונג, השמחה והאהבה שהאדם מפיק מהדבקות באל. "ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם" – הדבקות היא החיים, בדיוק כמו שמאמינים ההודים.

יותר מסחר וביטחון

לכן המכנה המשותף בין הודו לישראל לא נגמר בעובדה ששתינו השתחררנו מאותו כיבוש באותו זמן ושתינו מתמודדים עד היום עם מוסלמים רדיקליים, ואפילו לא בהסכמי הסחר המגוונים. תת-היבשת ההודית, שאלוהי התנ"ך עודנו מתהלך בה באמונה מוחשית מופלאה, היא הקבוצה הקרובה ביותר לעם היהודי מבין כל הדתות. התכלית שהיא מציבה לאדם, היא גם התכלית שלנו.

לכל מצווה בתרי"ג מצוות יש רעיון יסודי, והרעיון הכללי של כל הרעיונות הוא מיזוג והתכה של כל הדתות גם יחד, כי אליהן התורה מכוונת: לאחד את האנושות דרך הפריה הדדית של רעיונות הדתות. מהאיחוד הזה יבוא שלום נצחי לעולם, על כך התנבא ישעיהו.

הענק שמתעורר במזרח

במבט שכזה, אנו צריכים להסתכל על המאבקים היום בעולם: חידוש מסעי הצלב והקרבות בין הנצרות לאסלאם, שתי הציוויליזציות שמתנגשות באירופה ומנפצות את התחזיות על "קץ ההיסטוריה"; השאיפה של טראמפ להכניע את המן המודרני בפורים ולסגור מעגל עם החגיגה שלנו בשבוע הבא; ועיקר העיקרים – התעוררות המזרח.

בשתי מלחמות העולם הראשונות המזרח הרחוק היה בצד, אבל כמו שאמר נפוליאון: "כשהענק הסיני יתעורר העולם ירעד". הסינים מתעוררים ומציתים מאבק בכל חזית אפשרית, אבל להודו ישנם כמה יתרונות מובהקים על סין: היא לא אויבת של המערב, הכלכלה שלה בצמיחה מהירה, האוכלוסייה שלה צעירה יותר והיא חפה מרבות מהבעיות הקיומיות של סין.

לא מן הנמנע שהדמוקרטיה הגדולה בעולם תהיה העתיד של האנושות. לנו כיהודים הדבר החשוב מכל הוא שהודו הייתה ונשארה מדינה עם המון דת ואמונה ורוממות דתית. העובדה שמדינה שמציבה את תכלית החיים כדבקות באל משגשגת כל כך, היא גאולה מופלאה. אנו צריכים ללמוד מההודים דבקות ואמונה עזה וחיה, כי החיבור הזה סביב תכלית האדם הוא מה שיביא את העולם לידי תכלית קיומו – "והיה ה' למלך על כל הארץ".

הרב דניאל סגרון הוא ר''מ בישיבה הגבוהה 'תפארת ישראל' ביד בנימין ודיין בבית הדין לממונות 'ארץ חמדה'