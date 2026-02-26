מנחת ההורים: "הבטחתי לעצמי שבבית שלי זה לא יהיה ככה"

מדריכת הורים גלית גלבוע מספרת בשיחה פתוחה ומרגשת, על המהפך המקצועי שעברה – ממשרד פרסום מצליח כגרפיקאית ("זה היה החלום, ממש"), אל השליחות המלווה אותה כבר 23 שנים

מדריכת הורים גלית גלבוע, התארחה בפינה "פוליטיקלי קורקט" בתכנית "הדתיות האלה" עם הדר בן חמו ואורטל ברזילי.

בשיחה פתוחה ומרגשת, היא מספרת על המהפך המקצועי שעברה – ממשרד פרסום מצליח כגרפיקאית ("זה היה החלום, ממש"), אל השליחות המלווה אותה כבר 23 שנים.

אולפן סרוגים

החרדה שהפכה למקצוע

גלבוע משתפת כי המניע הראשוני הגיע ממקום של הכנה מוקדמת, או כפי שהיא מגדירה זאת בחיוך: "משהו פולני כזה מושרש... אני רוצה להגיע מוכנה".

"מהרגע שהתחתנו שמעתי בלי סוף על בעיות עם מתבגרים", היא משחזרת. "אמרתי לבעלי תקשיב, אני שומעת יותר מדי דברים מפחידים על גיל ההתבגרות. לא בא לי שכשיכנס לגיל ההתבגרות... פתאום יאללה בוא ניקח כלים".

לתכנית המלאה של הדתיות האלה - ליחצו כאן

השיח שחסר בילדות

מעבר לחרדה, עמד זיכרון ילדות מעצב. למרות האהבה לאמה, גלבוע מספרת על דור אחר, נטול מודעות רגשית: "אף פעם לא הייתה שיחה איתה של דקה, של שלוש דקות. אף פעם לא היה שיח".

היא מוסיפה בגילוי לב: "עברתי כל כך הרבה בילדות, שההורים שלי לא יודעים אפילו אחוז ממה שעברתי שם. וכשיצאתי מהבית אמרתי לעצמי: אני מבטיחה לעצמי שבבית שלי לא יהיה דבר כזה. אני רוצה שתהיה קרבה ממש לילדים".

השליחות ברשתות החברתיות: "חבובה, את אמורה להגיע לכל בית"

במשך שנים נמנעה גלבוע מהחשיפה הדיגיטלית, עד לשיחה גורלית עם הרב שמואל אליהו. "שנים שגזרתי על עצמי שאני לא מתקרבת לא לפייסבוק ולא לאינסטגרם", היא מספרת.

השינוי הגיע כשהרב אמר לה: "את אמורה להגיע לכל בית בישראל... אם כבר מישהו נמצא ברשתות, עדיף שיראה את התוכן של חינוך ילדים, ואיך לחזור הביתה ולהיות שם בשביל הילד שלי".

היום, כאמא לתשעה, היא ממשיכה להפיץ את בשורת הקרבה וההקשבה: "כשאתה מדבר שפה של הקשבה בבית... פתאום לראות את המתבגר בן ה-22 מדבר עם הקטנצ'יק בן ה-6... ואני אומרת 'וואו, לכל הרוחות, זה עובד'".