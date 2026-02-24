עמית סגל חושף: זה המקום שנתניהו הציע לי בליכוד

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, חשף את ההצעה שהוגשה לו על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. ומסביר מדוע סירב לה

הפרשן הפוליטי עמית סגל שיתף אמש בסיפור יוצא דופן ומשעשע על הצעה שקיבל מראש הממשלה בנימין נתניהו בתקופה שבה כיהן כראש האופוזיציה. הסיפור, שמתחיל במצודת זאב ומסתיים בחיפוש נואש אחר בייביסיטר במוצאי שבת, שופך אור על מאחורי הקלעים של הרכבת רשימת הליכוד.

ממקום 14 למקום רביעי בשיחת וואטסאפ

סגל מספר כי לפני כשלוש שנים, ערב הבחירות, זומן לפגישה אצל נתניהו במצודת זאב. "הוא הציע לי את המקום ה-14 ברשימת הליכוד לכנסת", משחזר סגל. "בתור כתב פוליטי הבנתי שזה לא בגלל העיניים היפות שלי, אלא בגלל הקרב עם איילת שקד על הקול הדתי-לאומי. הוא חיפש דמות מהמגזר".

סגל סירב בנימוס, אך הסיפור לא נגמר שם. באותו ערב, בעודו יושב בסלון ביתו, קיבל שיחת וואטסאפ מפתיעה. "שיחה בוואטסאפ זה לרוב או זקנים שנלחץ להם בכיס, או אנשים שחוששים שמאזינים להם. במקרה הזה, זה היה נתניהו". לדברי סגל, נתניהו סיפר לו שדיבר עם רעייתו שרה, והיא טענה שהמקום ה-14 אינו מספיק. "הוא הציע לי את המקום הרביעי וכל תפקיד שר שאבחר".

"אתה עוד תצטער על זה"

במהלך השיחה, כשנתניהו לחץ להבין אם יש תפקיד שסגל בכל זאת חומד, השיב הפרשן בחיוך: "אם כבר מדברים, אז אני חושב שצריך לעשות רפורמה בנושא המשפטים". נתניהו, בתגובה לסירוב הסופי של סגל להצטרף לפוליטיקה, חתם את השיחה במילים: "אתה עוד תצטער על זה" וסגר את הטלפון.

שלושה חודשים לאחר מכן, מונה שר משפטים אחר (יריב לוין), הרפורמה המשפטית יצאה לדרך, והארץ רעשה מהפגנות. כאן הסיפור מקבל תפנית אישית ומצחיקה במיוחד.

הפספוס האמיתי: הבייביסיטר במוצאי שבת

סגל מספר כי חמיו וחמותו, תושבי מודיעין, החליטו לצאת להפגנות לראשונה בחייהם. מכיוון שלא רצו לנסוע לקפלן העמוסה, הם העדיפו להפגין קרוב לבית – מול ביתו של שר המשפטים במודיעין.

"אמרתי וואלה, ביבי צדק, אני באמת מתחרט", מתבדח סגל. "הרי במוצאי שבת הכי קשה למצוא בייביסיטר. תחשבו עליהם – בכרטיס אחד הם יכלו גם להפגין מול 'שר המשפטים הפשיסט' וגם להיכנס אחר כך לשמור על הנכדים החמודים שלהם. אם הייתי שר המשפטים, הבעיה הזו הייתה נפתרת".