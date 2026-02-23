נתניהו איפשר חופש הצבעה - והפטור ממע"מ נפל

לאחר פיליבסטר של כ-4 שעות של הקואליציה במליאת הכנסת, במהלכה מסר השר יצחק וסרלאוף שיעור בהלכות מגילה, ראש הממשלה נתניהו החליט לאפשר חופש הצבעה בנוגע להצעה להעלאת הפטור ממע"מ למשלוחים מחו"ל עד 150 דולר, וההצעה נפלה. 25 חברי כנסת הצביעו בעד ו-59 הצביעו נגד. השר סמוטריץ' צפוי לחתום על צו נוסף בקרוב.

תגובת שר האוצר סמוטריץ'. צילום: דוברות

מוקדם יותר היום, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בפתח ישיבת סיעת הציונות הדתית: "אם חלילה הצו יבוטל אחתום על צו נוסף. אל תתעסקו עם הכיס של אזרחי ישראל. אל תגרמו לאזרחי ישראל לשלם יקר. ואם תגרמו לו לשלם יקר - אתם תתחרטו".

החלטת נתניהו לא להפעיל משמעת קואליציונית הגיעה בעקבות ההבנה כי ישנם מספר חברי כנסת מהליכוד המתכוונים למרוד ולהצביע נגד ההצעה למרות מחויבותם לקואליציה, ועל כן יש חשש שיפסידו בהצבעה. כדי להימנע מכך, נתניהו אפשר חופש הצבעה. דבר זה הוביל להתנגדות או היעדרות של חברי כנסת רבים מהקואליציה, ולא רק מהליכוד, מה שעשוי להצביע על סדקים משמעותיים בקואליציה לקראת ההצבעות על חוקי התקציב והגיוס.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מסר בתגובה: "השמאל הכלכלי בליכוד מנסה לנצח את אזרחי ישראל בשירות המונופולים ובשביל כמה קולות בפריימריז.

בזמן שרה״מ נתניהו עסוק בביטחון ישראל, קומץ ח"כים בליכוד עסוקים בפוליטיקה קטנה ויחד עם האופוזיציה רוצים לגרום לכולנו לשלם ביוקר.

לא אתן לציבור להפסיד.

אינטרסים אישיים צרים לא ינצחו את טובת אזרחי ישראל.

​אני לא מתכוון לוותר ולהיכנע לשמאל. אחתום בע"ה על צו חדש ואמשיך לדאוג לאזרחי ישראל.

אל מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול!"