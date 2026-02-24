במעמד מרגש: ספר תורה הוכנס הלילה לקבר יוסף בשכם

הלילה (בין שני לשלישי) נכנסו אלפי בני אדם למתחם קבר יוסף שבשכם לרגל חודש אדר. הכניסה התקיימה כחלק מהכניסות הקבועות של מועצה אזורית שומרון, בליווי כוחות צה"ל ובסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון.

יוסי דגן בקבר יוסף | צילום: רועי חדי

בכניסה השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, סגן ראש עיריית ת"א חיים גורן, משפחות שכולות, ראשי ישיבת עוד יוסף חי: הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור, ראש ישיבת חומש הרב אלישמע כהן, הרב גדי בן זימרה, הרב יוסי פלאי, קצין הגמ"ר של פיקוד מרכז אליצור טרבלסי, ראש מינהלת קבר יוסף נתנאל שניר, סמנכ"ל מועצת יש"ע מתניה שפירא, רבנים, בוגרי ישיבת עוד יוסף חי, תלמידים ואלפי מתפללים.

במהלך הכניסה התקיימה הכנסת ספר תורה מרגשת לקבר יוסף, ספר התורה נתרם ע"י תורם שביקש להשאר אנונימי, לזכר הנופלים והנפטרים מתלמידי ישיבת עוד יוסף חי.

במעמד מרגש התקיים טקס סיום כתיבת אותיות ספר התורה בבית המדרש של ישיבת עוד יוסף חי, שם למדו תלמידי הישיבה במשך כ-20 שנה, עד לנטישת קבר יוסף. המשפחות השכולות, ראש מועצת שומרון ורבני הישיבה כתבו את האותיות האחרונות בספר, וספר התורה ישמר למשמרת זמנית בבית המדרש של ישיבת עוד יוסף חי ביצהר, עד לחזרה מלאה של הישיבה יחד עם ספר התורה לבית המדרש בקבר יוסף.

יוסי דגן: " צעד משמעותי נוסף בדרך לחזרה מלאה לאחיזה יהודית"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון אמר בטקס כתיבת האותיות: "אנחנו צועדים היום צעד משמעותי נוסף בדרך לחזרה מלאה לאחיזה יהודית בציון יוסף הצדיק ועיר הקודש שכם. אנחנו לא עומדים כאן כאנשים פרטיים, אנחנו עומדים כאן בשם כל עם ישראל, בשם אברהם אבינו שהגיע לכאן, בשם יעקב וכמובן בשם יוסף הצדיק שטמון כאן, ואנחנו אומרים לקב"ה אנחנו עושים את שלנו אתה תעשה את שלך. בע"ה נתקן את החרפה של עם ישראל ונשוב לכאן בצורה מלאה.

אני מבקש לשלוח ברכת חזק ואמץ מכאן בשם כולם לח"כ סוכות שמוביל את השדולה לחזרה לכאן, יחד עם הרב דודו בן נתן. אני רוצה להודות לכל הפעילים מהישיבה וכל הפעילים הרבים שפועלים כדי לתקן את החרפה הזו ולחזור בצורה מלאה לקבר יוסף, אנחנו אחרי האירוע המרגש והמשמח הזה ניקח את ספר התורה ונפקיד אותו בישיבת עוד יוסף חי ביצהר, ספר התורה הזה יהיה שם בצורה זמנית כי אנחנו נחזור והישיבה תחזור לכאן יחד עם הספר הזה במקום הקודש הזה".

הרב יצחק שפירא ראש ישיבת עוד יוסף חי :"על יוסף הצדיק כתוב שהוא מתגבר על התאוות והניסיונות, לכן המון יהודים באים לקבל כח דווקא ממנו. אבל לפני שיוסף הפך לסמל של שמירת הברית, הוא היה בן זקונים, ונאמר עליו 'בן חכים', שהיה לומד תורה עם יעקב אבינו. גם היום יש את הציון וההתקשרות שעם ישראל מגיע להתחזק ולהתקשר בקשירת ברית אמיתית, ובתיקון לא ליפול ח"ו לתאוות העולם הזה, אבל יש גם את מה שיוסף היה 'בין חכים' - זה מה שאנחנו עושים כאן היום, הכנסת ספר תורה, שלא רק נגיע לציון, אלא נחזיר עטרה ליושנה את ישיבת עוד יוסף חי שפעלה כ-20 שנה בקבר יוסף, ואנחנו מתקרבים בע"ה לחזרה המלאה, והכנסת ספר תורה היום - התורה חוזרת לשכם, חוזרת ליוסף הצדיק.

אנו מקווים שיוסי דגן ראש המועצה, וח"כ סוכות ועוד הרבה אנשים טובים שהצליחו להפוך את המקום למקום שהרבה יהודים באים אליו, ככה בע"ה הם יצליחו להחזיר את הישיבה למקומה הטבעי והמקום יהפוך ל-'בן חכים' ", דברי הרב.

הרב יוסף אליצור הוסיף "ספר התורה הקדוש הזה נכתב לע"נ הנופלים והנפטרים מבוגרי ישיבת 'עוד יוסף חי', שזכו להיות קשורים ליוסף הצדיק ולתורה הנלמדת כאן, ולצערנו לא איתנו עוד. אנחנו מודים לתורם היקר ולמשפחות, זהו עוד צעד בחזרת הישיבה לבית המדרש שמחכה לה כבר למעלה מ-25 שנה. תודה כמובן לראש המועצה, יוסי דגן, ולח"כ צבי סוכות, ולכל הפעילים היקרים. אנו מקוים שנקבל כח מעצמותו של יוסף ומתוך תורת משה, ונזכה להתהלך בשכם ובציונו של יוסף כבני בית באופן יומיומי".

צבי סוכות: " הגיע הזמן לתקן את העוול של מכירת יוסף"

ח"כ צבי סוכות שמוביל את המאבק לחזרה מלאה לקבר יוסף יחד עם ראש מועצת שומרון מסר: "בספר יהושע מתואר כיצד בשכם קבלו כל שבטי ישראל את התורה מאהבה והכנסת ספר התורה לקבר יוסף הצדיק בשכם מרגשת ביותר. למרבה הצער ספר התורה לא יוכל להישאר בבית המדרש שפעל במקום עשרות שנים בשל הפקרת המקום לידי האויב באינתיפאדה השניה. הגיע הזמן לתקן את העוול האיום של מכירת יוסף בדורנו ולשוב באופן קבוע לקבר יוסף הצדיק".

סגן ראש עיריית ת"א חיים גורן : "תודה רבה על הזכות לעמוד כאן. תודה לראש המועצה. אני הגעתי עכשיו נכנסתי לקבר ואמרתי שיהיה לנו בעזרת השם את הזכות של יוסף הצדיק,

גם פה וגם בתל אביב. בתל אביב יש שמירת הברית. יוסף אמר את אחי אנוכי מבקש, ואת הכוח שהיה ליוסף אחרי כל השנאה הגדולה שהייתה עם האחים שלו להתפייס איתם ולחזור ולהתאחד ולאחד את כל המשפחה, את הכוח הזה בע"ה יהיה גם לנו לאחד את כל עם ישראל, בתל אביב בשומרון ובכל מקום שהם להמשיך ולהיות ביחד עם אחד. ונזכה לתיקון הזה וגאולה שלמה".