צה"ל מחכה לטראמפ: ישראל לא תפעל לפני שארה"ב תחליט

בזמן שהעולם עדיין ממתין להחלטה האמריקנית לגבי תקיפה באיראן, זו תמונת המצב הביטחונית לבוקר הזה בזירות השונות.

המתנה לאיראן והתיאום המוחלט עם ממשל טראמפ

כל עוד ארה"ב לא קיבלה את ההחלטה, או כל עוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא קיבל את ההחלטה - ישראל עומדת בצד. התיאום הוא כל כך מושלם, כל כך מחודד, כל כך מדויק, שאי אפשר לתאר אותו במילים. מדובר בשיחות הכי אינטימיות ואישיות שיש, עם הבנות הכי ברורות בין שני הממשלים הללו - הממשל האמריקני והממשל הישראלי.

השיקול הוא באמת למצות את כל האפשרויות לדיפלומטיה מול איראן. בסופו של דבר, לא בארה"ב ולא באיראן רוצים את הצעד של המלחמה. ברור לנו שבישראל רוצים שהמשטר הזה ייעלם, אבל לא בטוח שזה מתכתב עם הסיפור של הנשיא האמריקני והצוותים שלו.



הפעולה בלבנון והמסרים לוועדה בביירות

ההסכמות בין ישראל לצה"ל הן הכי ברורת שיש - כל עוד ארה"ב לא נותנת את האור הירוק לפעולה באיראן, אתם חכו, תעשו את הפעולות שנדרשות מבחינתכם כדי לוודא שהחיזבאללה במקרה הזה לא יצטרף. לכן הפעולה הזאת אושרה בליל שבת.

הפעולה בליל שבת אושרה על ידי הפורום כי ישראל - דרך המנגנונים, דרך פיקוד הצפון - הגישו לוועדה שיושבת בביירות את כל הממצאים והראו להם כיצד מחבלים של חיזבאללה מצד אחד, ומחבלים של חמאס שיושבים בלבנון באזור צידון מצד שני, מתכננים לבצע ירי לעבר שטח ישראל באם תיפתח פעולה אמריקנית. ואז מקבלים אישור ותוקפים אותם, גם מן הים, את הארגון של החמאס בצידון.

הדינמיקה החריגה בצמרת צבא ארה"ב

עצם העובדה שהגנרל קיין, מפקד המטות המשולבים של ארה"ב, לא מאשר למפקד סנטקום לדבר עם הנשיא האמריקני טראמפ – לא ראינו את זה בעבר. הוא מופקד על כל הגזרה הזאת, הוא מפקד בפועל בשטח והוא לא מדבר עם הנשיא האמריקני. בסופו של דבר החלטה אמריקנית.