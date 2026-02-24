יואב קיש חשף: שוקלים לדחות את פתיחת שנת הלימודים הבאה

שר החינוך יואב קיש, הבהיר כי נשקלת האפשרות לדחות את פתיחת שנת הלימודים הבאה. זו הסיבה

שר החינוך יואב קיש חשף הבוקר במהלך ראיון בגל"צ, כי במפלגה שוקלים לערוך את הבחירות בתאריך ה-1.9, ולדחות את פתיחת שנת הלימודים.



קיש אמר: "קיימנו דיון רציני באפשרות להקדים את הבחירות ל-1.9. אני חושב שזה אפשרי". ומתי תיפתח שנת הלימודים? קיש הבהיר כי "נתחיל את הלימודים ב-2.9 אם נתבקש".

כאמור, שנת 2026 היא שנת בחירות ועל פי התאריך הן אמורות להיערך בסוף השנה. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, פועל להקדים אותן, בין היתר כדי שלא יצאו בסמוך ליום הזיכרון לאירועי השבעה באוקטובר.

בנוסף, מתוכנן ביקור של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל שאף עשוי להשיא משואה ביום העצמאות, ונתניהו ירצה לנצל את המומנטום החיובי ולצאת מיד לאחר מכן לבחירות בזק.